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ТАСС

Медведев поблагодарил лидеров Лаоса и Никарагуа за взвешенную позицию по Украине

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Даниэль Ортега
Даниэль Ортега.
Источник изображения: Reuters.

По словам зампреда Совбеза РФ, Тхонглун Сисулит и Даниэл Ортег высоко оценили роль России в формировании нового многополярного миропорядка

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в разговорах с президентами Лаоса и Никарагуа Тхонглуном Сисулитом и Даниэлем Ортегой поблагодарил их за понимание причин специальной военной операции.

"Поблагодарил своих товарищей за взвешенную позицию по Украине и понимание причин специальной военной операции, которую проводит Россия. Мои собеседники высоко оценили роль нашей страны в формировании нового многополярного миропорядка. Обязательно продолжим сотрудничество и в рамках различных международных региональных форматов, в которых наше государство принимает участие", - написал Медведев в понедельник на своей страничке во "ВКонтакте".

По его словам, беседы с лидерами Лаоса и Никарагуа, возглавляющими также правящие партии своих стран, у него состоялись в преддверии международной межпартийной конференции "Экологическая политика и устойчивое развитие", которая пройдет 6-7 октября в Южно-Сахалинске. В разговорах обсуждалось взаимодействие между "Единой Россией", Народно-революционной партией Лаоса и Сандинистским фронтом национального освобождения Никарагуа. Как отметил Медведев, Сисулит и Ортега нацелены на расширение сотрудничества с Россией в самых разных областях. "Ведущие политические силы наших стран будут этому активно содействовать, в том числе по линии соответствующих межпартийных соглашений", - заключил председатель "Единой России". 

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Страны
Лаос
Никарагуа
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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