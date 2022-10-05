Миссия космических туристов к радиационному поясу Земли состоится не ранее 2023 года

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Миссия четырёх коммерческих туристов к радиационному поясу Земли в рамках первой миссии программы Polaris состоится не ранее 1 марта 2023 года, сообщил в понедельник командир экипажа Джаред Айзекман.

"В ходе миссии Polaris Dawn, чей запуск теперь намечен на дату не ранее 1 марта, будет достигнута рекордная высота околоземной орбиты (для пилотируемых кораблей - ИФ), таким образом она превзойдёт отметку в 400 км, установленную миссией Gemini-11", - заявил Айзекман в интервью изданию The Washington Post.

Согласно данным на сайте миссии, корабль выйдет на орбиту в радиационном поясе Ван Аллена, расположенного в 640 - 58 тыс. км над Землёй, где в течение пяти дней экипаж будет проводить научные исследования для лучшего понимания эффектов космических полётов и космической радиации на здоровье человека.

Когда корабль достигнет высоты около 500 км над Землей, экипаж попытается осуществить первый выход в открытый космос непрофессионального астронавта. Для выхода члены экипажа будут облачены в скафандр SpaceX для внекорабельной деятельности, разработанный на базе внутрикорабельного скафандра.

Также во время полёта будет испытана технология передачи данных спутниками Starlink в космосе с помощью лазера, что поможет в разработке будущих космических систем связи, необходимых для миссий на Луну, Марс и в далёком космосе.

По плану миссии, запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon, на котором экипаж отправится в космос, будет осуществлён с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида.

В состав экипажа входят миллиардер, глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, ранее принимавший в полете коммерческих астронавтов Inspiration4 на корабле Crew Dragon в сентябре 2021 года. Он будет выполнять роль командира экипажа. Пилотом миссии станет Скотт Потит, бывший пилот ВВС США. Также к миссии присоединятся Сара Джиллис, ведущий инженер программ космических операций SpaceX, занимавшаяся подготовкой астронавтов в рамках первой миссии корабля Crew Dragon к МКС, и Анна Менон, инженер SpaceX и оператор полётов в рамках нескольких миссий кораблей Dragon, она также будет выполнять роль медика на борту.