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ТАСС

Маск заявил, что не верит в "победу Украины"

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Глава Tesla и Space X Илон Маск
Глава Tesla и Space X Илон Маск.
Источник изображения: Patrick Pleul/Pool via AP

В России проведут полную мобилизацию, если будет угроза Крыму, отметил предприниматель

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск заявил, что не верит в победу Украины, если Россия проведет мобилизацию. Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.

"Россия проводит частичную мобилизацию. Они проведут полную мобилизацию, если будет угроза Крыму", - считает Маск.

"Смерть с обеих сторон будет опустошительной. Население России в три раза больше, чем Украины, так что в тотальной войне победа Украины маловероятна. Если вы беспокоитесь о народе Украины, добивайтесь мира", - написал он.

Ранее Маск запустил в Twitter опрос об условиях мира на Украине. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Илон Маск
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