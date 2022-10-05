В России проведут полную мобилизацию, если будет угроза Крыму, отметил предприниматель

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск заявил, что не верит в победу Украины, если Россия проведет мобилизацию. Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.

"Россия проводит частичную мобилизацию. Они проведут полную мобилизацию, если будет угроза Крыму", - считает Маск.

"Смерть с обеих сторон будет опустошительной. Население России в три раза больше, чем Украины, так что в тотальной войне победа Украины маловероятна. Если вы беспокоитесь о народе Украины, добивайтесь мира", - написал он.

Ранее Маск запустил в Twitter опрос об условиях мира на Украине.