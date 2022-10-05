Володин: страны, поставляющие оружие Украине, втягиваются в прямой конфликт с РФ

Как заявил спикер Госдумы, новые субъекты - часть России, которую страна никому не отдаст

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Страны, которые поставляют Украине оружие и помогают киевскому режиму вести военные действия, должны понимать, что после принятия республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, они втягиваются в прямой конфликт с Россией. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-1" в понедельник.

"Сейчас важно, чтобы те страны, которые поддерживают ведение войны на Украине, понимали - мы будем уже разговаривать со всеми, кто передает технику, вооружение, направляет наемников, по-другому, и они должны знать это", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что новые субъекты - часть России, которую страна никому не отдаст. "Решения все приняты, поэтому когда они обсуждают вопрос оказания военной помощи Украине, должны понимать - они втягиваются в конфликт уже с Российской Федерацией, как бы они это ни маскировали, ничего не получится. Поэтому отчет должны себе отдавать", - отметил Володин.

Спикер Госдумы также добавил, что все участники спецоперации после принятия решений о вхождении в РФ новых субъектов уже будут защищать свою единую страну.

Госдума на заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и сразу в целом четыре проекта конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также ратифицировала четыре международных договора о принятии новых субъектов в РФ.