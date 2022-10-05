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РИА Новости

Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета

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Военнослужащий ВC России запускает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Военнослужащий ВC России запускает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".
Источник изображения: © РИА Новости /

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ своим постановлением разрешило регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения, в том числе беспилотники, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввести в качестве специальной меры в сфере экономики право исполнительных органов субъектов РФ и казенных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений осуществлять закупки товаров, в том числе товаров двойного назначения, беспилотных летательных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, тепловизионных биноклей и прицелов... Установить, что закупка товаров осуществляется на основании заявок, направленных уполномоченными Министерством обороны РФ центральными органами военного управления военных округов (Северного флота) ", - говорится в сообщении.

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Россия
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Минoбороны РФ
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