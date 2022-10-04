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На Западе испугались российской суперторпеды. Защиты от нее пока нет

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Спуск на воду атомной подводной лодки Белгород в Архангельской области
Спуск на воду атомной подводной лодки Белгород в Архангельской области.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

Разведке НАТО стало известно о передвижениях российской атомной подлодки "Белгород", сообщает итальянская La Repubblica. По данным издания, в альянсе опасаются, что ее миссия может быть связана с испытанием суперторпеды "Посейдон", способной преодолевать под водой до десяти тысяч километров.

Флориана Бульфон (Floriana Bulfon)

Эта торпеда способна обмануть радары США и создать радиоактивную волну, которая может стереть с лица земли такие крупные города, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Путин, похоже, готов вновь бросить вызов Западу и повысить градус ядерного противостояния. Поводом для беспокойства стал отчёт разведывательных служб НАТО, который на днях получили наиболее значимые командования альянса. Разведка сообщила о передвижениях атомной подлодки "Белгород". Подлодка была принята на вооружение российским флотом в июле, и теперь снова появилась в водах Арктики. В НАТО опасаются, что её миссия связана с первыми испытаниями суперторпеды "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса".

Кремль презентовал аппарат в 2018 году, как систему, которая поможет России вновь обрести стратегическое превосходство: ядерная боеголовка способна преодолевать под волнами расстояния до десяти тысяч километров, а затем взрываться у берегов противника, провоцируя радиоактивное цунами. Заражённая волна может уничтожить такие крупные города, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Эксперты говорят, что такого же эффекта можно добиться с помощью межконтинентальных баллистических ракет, существующих с 1970-х годов.

США создали сеть спутников с инфракрасными датчиками для обнаружения пуска российских ракет: запуск двигателя приводит к сильному нагреву. Однако спутники не видят, что происходит на глубине: суперторпеда была спроектирована таким образом, чтобы было меньше нагрева, и она бесшумно передвигалась со скоростью более 100 километров в час.

Подлодка К-329 "Белгород" считается прототипом новой концепции ведения войны, задуманной в последние годы путинскими адмиралами после нового витка напряжённости в отношениях с США.

Не имея в своём распоряжении авианосцев и крейсеров, способных конкурировать с ВМС США, российские военные решили сделать ставку на подводные аппараты. В 2019 году Путин поручил модифицировать недостроенную в 1990-х подводную лодку и сделать из неё носитель беспилотников и мини-подлодок, способных действовать на такой глубине, на какой не может работать ни одна подлодка НАТО. Подлодка длиной 184 метра и шириной 15 метров может передвигаться со скоростью около 60 километров в час и с безграничной автономностью: целых 120 дней без необходимости выходить на поверхность. Инновационные гребные винты обеспечивают бесшумность.

В последние дни "Белгород" неоднократно упоминался в контексте анализа диверсии на газопроводе "Северный поток", поскольку это один из видов миссий, для которых подлодка была разработана. Но западная разведка уверена, что "Белгород" не покидал Белое море, и якобы был замечен в водах в районе Арктики, куда его направили для секретных испытаний. Командования стран НАТО подозревают, что подлодку используют для испытаний в Карском море самого "Посейдона", известного также под кодовым названием "Статус-6", — 24-метровой торпеды с ядерной боеголовкой мощностью, предположительно, в две мегатонны. "Это совершенно новая категория оружия, которая заставит изменить планирование состава западных военно-морских сил и разработать новые требования и средства для борьбы", — написал эксперт Х.И. Саттон (H.I. Sutton).

Разработка "Посейдона" велась годами, при этом представители НАТО относились к ней скептически. Предполагается, что некоторые испытания провели уже в 2015, но запусков с "Белгорода" пока не было. Некоторые считают, что суперторпеда уже принята на вооружение, но даже сама новость о проведении испытаний позволила бы Кремлю продемонстрировать уникальные возможности в перетягивании каната с Западом: наличие оружия, против которого пока нет защиты.

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