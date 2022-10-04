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Установлен предельный срок пребывания космонавтов на орбите

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Подготовка к эксперименту SIRIUS в Институте медико-биологических проблем РАН
Подготовка к эксперименту SIRIUS в Институте медико-биологических проблем РАН.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Космонавт может находиться на околоземной орбите четыре года. Предельный срок безопасного пребывания космонавтов установили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщили в пресс-службе ИМБП, передает ТАСС.

Заведующий отделом «Радиационная безопасность при космических полетах» ИМБП Вячеслав Шуршаков пояснил, что предельная пожизненная доза радиации составляет 1000 миллизиверт. «Поэтому на околоземных орбитах человек может летать суммарно четыре года», — отметили в сообщении.

Также ученые выяснили, что вклад солнечных протонных событий в общую дозу облучения ни в одной из 66 экспедиций не превысил одного процента. «Только в пяти экспедициях он был больше 0,5 процента. А вот вклад галактических космических лучей в общей дозе не опускался ниже 60 процентов. Остальной вклад вносят радиационные пояса Земли», — уточнили в ИМБП.

Совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Д.В. Скобелицына МГУ специалисты ИМБП оценили дозу радиационного облучения, которому подвергаются космонавты на Международной космической станции (МКС). Ученые рассмотрели данные, полученные с 2001 по 2021 годы. «Измерения проводились с помощью специального торсового фантома манекена тела человека, а также личных дозиметров. Согласно профессиональным требованиям, предельная доза для месячного космического полета равняется 150 миллизиверт, для годовой экспедиции 300 миллизиверт. Результаты исследований показали, что ни в одном случае космического полета за два десятка лет не были превышены установленные нормативы обеспечения радиационной безопасности», — говорится в сообщении ИМБП.

В мае специалисты НИУ ВШЭ выявили, что длительное нахождение в космосе влияет на связи в мозге. Экспедиции приводят к деформации связей между областями белого вещества головного мозга, а также между нейронами.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
Ядерный щит
ЯО
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