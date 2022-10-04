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РИА Новости

В Тульской области более 20 заводов перестроили под нужды армии

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Панорама города Тулы
Панорама города Тулы.
Источник изображения: © Fotolia / liiset

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Предприятия Тульской области продолжают наращивать объемы производства продукции для армии, в частности, балаклав, тельняшек и спальных мешков, при этом более 20 предприятий перестроили производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих, сообщает правительство региона.

Сообщается, что в понедельник губернатор Алексей Дюмин с коллегами посетил 51-й полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где находятся мобилизованные жители Тульской области.

Врио командира дивизии Алексей Быков доложил губернатору, что мобилизованные размещены в казармах, обеспечены всеми видами довольствия, как и военнослужащие по контракту. Быков поблагодарил главу региона, в частности, за помощь в доукомплектовании обмундирования. Мобилизованным уже выдали базовые комплекты экипировки от Министерства обороны. Дюмин отметил, что по его поручению на уровне региона базовые комплекты дополняют такими позициями, как спальные мешки, дождевики, рюкзаки, термобелье, аптечки для оказания первой помощи.

"Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев дополнил, что тульские предприятия продолжают наращивать объемы производства продукции для армии (балаклавы, тельняшки, спальные мешки, баулы и другое). Более 20 предприятий области перестроили свое производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих. Правительство региона оказывает им все необходимое содействие", - говорится в сообщении.

Дюмин осмотрел образцы формы одежды от Министерства обороны, дополнительные позиции экипировки, а также закупленные квадрокоптеры.

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