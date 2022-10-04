Spiegel: Евросоюз намерен провести обучение 15 тыс. украинских военных

По словам дипломатов, принимавших участие в соответствующих переговорах, 3 тыс. военнослужащих с Украины должны пройти специальную подготовку, например, тактико-боевую подготовку для командиров или курсы для саперов

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) в рамках специальной тренировочной миссии планирует провести обучение до 15 тыс. украинских военнослужащих. Об этом в понедельник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, в последние недели на рабочем уровне страны-члены ЕС достигли договоренности о том, что до 15 тыс. украинских военных должны пройти обучение за пределами страны как можно быстрее. По словам дипломатов, принимавших участие в переговорах, 3 тыс. военнослужащих с Украины должны пройти специальную подготовку, например, тактико-боевую подготовку для командиров или курсы для саперов.

Планы миссии, которые верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил лишь в конце августа, как пишет издание, должны быть определены уже в середине октября. По словам европейских дипломатов, это может произойти очень быстро. До сих пор отдельные страны Евросоюза обучали украинцев в рамках двусторонних проектов. Например, Бундесвер в Германии готовил военных для управления системами вооружений, поставленных Берлином, таких как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 или ЗСУ Gepard. В настоящее время на различных объектах проводится обучение дополнительного персонала для этой и других немецких систем вооружений.

Когда ЕС начнет миссию под названием European Union Military Assistance Mission (EUMAM), деятельность отдельных государств будет объединена, что также должно обеспечить более эффективную координацию. Однако среди стран ЕС, как указывает издание, возникли некоторые разногласия по поводу деталей планирования миссии. Так, Польша предложила создать своего рода центральный тренировочный лагерь для украинских военных недалеко от границы с Украиной. Польская сторона, в частности, планировала обучать там практически целые боевые соединения численностью до батальона. Германия выступает против этого.

Польша, как подчеркивает издание, должна создать своего рода небольшой штаб, который на военном языке называется "Штаб вооруженных сил", получив для этого средства ЕС. Вместо централизованного тренировочного лагеря планируется проведение отдельных учебных курсов в странах ЕС. Германия уже заявила о намерении провести собственное обучение в Бундесвере.

Окончательные детали миссии EUMAM должны быть согласованы в Брюсселе на следующей неделе. Ожидается, что проект будет принят на следующем официальном заседании Совета ЕС по иностранным делам 17 октября.