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SpaceX и NASA изучат возможность полета корабля Dragon к телескопу «Хаббл»

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Телескоп «Хаббл».
Телескоп «Хаббл».
Источник изображения: NASA

NASA и частная космическая компания SpaceX договорились изучить возможность отправки к космическому телескопу «Хаббл» корабля Dragon для ремонта и поднятия орбиты телескопа. Если результаты анализа окажутся хорошими, в дальнейшем может быть организована коммерческая ремонтная миссия к телескопу, сообщается на сайте NASA.

«Хаббл» функционирует на околоземной орбите с 1990 года, удерживая за собой рекорд по длительности непрерывной работы среди космических телескопов. Большую роль в обеспечении подобной живучести обсерватории сыграли служебные полеты к ней астронавтов на шаттлах, которые проводили замену и ремонт оборудования. Однако после 2009 года полеты прекратились и системы телескопа, несмотря на резервирование, все чаще переживают сбои в работе — последний раз это было в конце прошлого года. Тем не менее, NASA решило продлить научную программу телескопа до 2026 года.

22 сентября NASA и компания SpaceX в партнерстве с программой Polaris подписали нефинансируемое со стороны государства соглашение о проведении исследований длительностью около полугода на предмет возможности сближения и стыковки космического корабля Dragon (с экипажем или без) с телескопом для ремонта или поднятия орбиты. Речь о том, что SpaceX или NASA прямо сейчас будут разрабатывать проект по ремонту и поднятию орбиты «Хаббла», пока не идет.

Первоначально телескоп выводился на орбиту высотой 600 километров, в настоящее время она составляет 540 километров. Если орбиту не поднимать, то телескоп проработает еще не более 10 лет, после чего сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере Земли. Но если орбита увеличится, то телескоп может быть работоспособен еще 15-20 лет, при условии, что критически важные системы не выйдут из строя.

О том, как «Хаббл» помог ученым открыть ускоренное расширение Вселенной читайте в материале «Отработал на 5 в квадрате».

Александр Войтюк

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