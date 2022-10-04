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ТАСС

Эксперт: слова Борреля указывают, что ЕС будет затягивать конфликт на Украине любой ценой

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / Brittainy Newman

Речь идет о словах верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о невозможности завершения конфликта вокруг Украины после присоединения к РФ четырех территорий

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Запад готов всеми силами способствовать затягиванию военного конфликта на Украине, противостояние будет долгим. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов, комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о невозможности завершения конфликта вокруг Украины после присоединения к РФ четырех территорий.

"Во-первых, данное заявление свидетельствует о стремлении коллективного Запада и ЕС как сателлита НАТО и Соединенных Штатов продолжать военный конфликт так долго, насколько это возможно, - полагает Суслов. - Во-вторых, это говорит о непонимании элит Европейского союза характера данного конфликта, позиции России и того, что для нее недопустимо даже представить себе возвращение освобожденных территорий Украине".

На Западе, как уточнил Суслов, исходят из того, что РФ должна в конечном итоге вернуть данные территории Украине, и не готовы признать сложившиеся реалии. "А Россия, естественно, будет использовать все средства для того, чтобы защищать эти территории, чтобы не допустить их захват Украиной при поддержке НАТО, поэтому будет происходить эскалация и течение военного конфликта будет затягиваться", - пояснил собеседник агентства.

Аналитик выразил убеждение в том, что сейчас отсутствует какая-либо перспектива политического урегулирования, кроме как через полную капитуляцию Украины и переформатирование украинского государства самого по себе. "Потому что Киев, если даже понесет военное поражение, при поддержке Запада не признает переход данных территорий к России, будет продолжать сопротивление", - поделился прогнозом Суслов.

Вместе с тем, по мнению Суслова, течение конфликта на Украине будет зависеть и от внутриполитической ситуации в США, Европейском союзе. "Нынешние западные элиты будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока элиты не будут сметены в результате неких народных восстаний, выражения недовольства со стороны населения, - продолжил он. - Однако пока такая политическая трансформация не произошла, нынешнее руководство стран Запада будет дальше поддерживать Украину, несмотря на то, что издержки этой поддержки становятся болезненными для него самого".

Сложность ситуации в мире эксперт пояснил тем, что многие на Западе рассматривают этот конфликт как экзистенциальный для себя и исходят из того, что от его результата будет зависеть будущее мира и место в нем западных стран. "Произойдет ли возрождение американского и западного доминирования или это доминирование окончательно уйдет в прошлое - для них это исключительно важный вопрос. Будущее этого решается именно на фронтах специальной военной операции на Украине", - заключил политолог.

30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о включении территорий в состав РФ. Госдума их ратифицировала единогласно 3 октября. Ранее на данных территориях состоялись референдумы, жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
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