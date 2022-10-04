Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил КАМАЗ

В субботу, 1 октября, в рамках рабочего визита в Набережные Челны КАМАЗ посетил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. В присутствии главы Татарстана в Научно-техническом центре компании состоялось открытие полигона для испытания новых автомобилей и подписание трехстороннего соглашения о партнерстве между ПАО «КАМАЗ», Минпромторгом РТ и Казанским (Приволжским) федеральным университетом.

В числе гостей также – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ленар Сафин и другие руководители. На КАМАЗе членов делегации сопровождали генеральный директор компании Сергей Когогин, заместитель генерального директора компании по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина, заместитель генерального директора компании – директор по развитию Ирек Гумеров.

Научно-исследовательская площадка организована на территории, прилегающей к Научно-техническому центру КАМАЗа, и предназначена для проведения испытаний всех вновь разрабатываемых автомобилей «КАМАЗ» на управляемость и устойчивость, для проведения тормозных испытаний, испытаний на надежность, испытаний по внешнему шуму, настройки электронных систем управления, АDАS-систем, роботизированных автомобилей. Длина площадки – 770 м, общая площадь – 16 га, стоимость проекта составила 1 млрд рублей.

«Наша компания ведет большой объем разработок, и все, что нам нужно для испытания автомобилей, до реализации этого проекта находилось не в Набережных Челнах, а в подмосковном городе Дмитрове. Это очень большая потеря времени. Строительством этого полигона мы 80% сертификационных испытательных работ по автомобилям перенесли в Набережные Челны. Здесь основной фактор – это время и удобство для наших работников. Теперь водители-испытатели будут жить дома, находиться в Набережных Челнах, а не в командировках. Скорость проведения работ будет сокращена на объем транспортной логистики – это два дня в Москву и два дня обратно», – прокомментировал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Реализация проекта началась летом 2021 года. За год на новой площадке организовано более десяти сооружений. Основная дорога – полоса для разгона автомобильных транспортных средств, представляющая собой дорогу протяженностью 770 м, шириной 16 м с четырьмя полосами движения. Также организованы динамическая платформа диаметром 120 м с искусственным орошением для испытаний по управляемости транспортных средств, дорога с переменными неровностями шириной 4 м для режимометрирования автомобилей и дорога с булыжным покрытием ровного мощения шириной 4 м для оценки вибронагруженности автомобилей и ресурсных испытаний. Для режимометрирования предусмотрена специальная трасса с булыжной дорогой и треком со сменными неровностями, комплекс подъемов различной крутизны и другие объекты.

Для тестирования систем ADAS создана дорога с асфальтобетонным покрытием шириной 12 м с тремя полосами движения, тоннель с искусственным освещением для настройки автосвета. Также построена площадка 235×106 м – имитация города с макетами зданий, с перекрестками и светофорами, которая позволяет анализировать, как роботизированный автомобиль ведет себя в реальных условиях.

На этой научно-исследовательской площадке КАМАЗ сможет проводить 80% испытаний. Также будут действовать традиционные площадки компании для различных специальных тестирований в Московской и Астраханской областях, в Крыму, в Ханты-Мансийском автономном округе. Часть испытаний, требующих развития автомобилем высокой скорости, по-прежнему будет проводиться на полигоне НАМИ в подмосковном Дмитрове.

Также на полигоне Рустаму Минниханову был презентован проект «Челнок» – сервис общественных перевозок по требованию. В основе проекта – адаптивный транспорт, отвечающий различным требованиям пассажира. Автобус может на ходу менять маршрут, в зависимости от появляющихся новых заказов, собирать пассажиров «по пути», выбирать в качестве остановки любую точку в зоне обслуживания. Рустам Минниханов положительно оценил новый сервис. Он подчеркнул, что все, что работает на благо наших граждан и востребовано ими, нужно пробовать и внедрять в использование.

Кроме того, главе РТ были представлены новые модели компании – электробус особо большой вместимости КАМАЗ-6292, автобус полноприводный КАМАЗ-6250, самосвал КАМАЗ-6559 «Юпитер 30», а также КАМАЗ-6561 «Геркулес», ходовые качества которого Рустам Минниханов оценил лично, сев за руль.

Также на площадке НТЦ КАМАЗа в присутствии Рустама Минниханова состоялось подписание трехстороннего соглашения о партнерстве в создании нового типа инженерной подготовки, осуществлении прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации. Подписи под документом поставили заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ленар Сафин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.