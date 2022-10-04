Второй серийный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 выходит на ходовые испытания

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Универсальный атомный ледокол "Урал", построенный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, закончен строительством и готовится к выходу на заводские ходовые испытания. На ледоколе завершены все работы.

Выход "Урала" на ЗХИ запланирован на 11 октября, испытания пройдут в акватории Финского залива. Подробности испытаний не приводятся, так же как и сроки, но в ноябре ледокол должен быть передан заказчику. Ранее сообщалось, что ходовые испытания начнутся в сентябре, но видимо по каким-то причинам были сдвинуты на октябрь. При этом все работы на судне проводились согласно графику.

Универсальный атомный ледокол "Урал" является вторым серийным и третьим ледоколом проекта 22220, строящимся для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Заложен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 июля 2016 года после головного "Арктика" и первого серийного "Сибирь", спущен на воду 25 мая 2019 года, после чего достраивался на плаву. Реакторную установку запустили в мае этого года.

Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке атомохода с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы реакторов - 40 лет.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров.