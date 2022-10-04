Войти
ТАСС

Балтфлот проводит учения ракетного соединения с "Искандерами" под Калининградом

310
0
0
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М»
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».
Источник изображения: iz.ru

В учениях принимают участие свыше 100 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Учения ракетного соединения Балтийского флота, на вооружении которого стоят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М", начались на полигоне в Калининградской области, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В Калининградской области на одном из полигонов Балтийского флота началось тактическое учение ракетного соединения, оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", - рассказали в пресс-службе, отметив, что маневры проходят по плану боевой подготовки сил флота.

В рамках учения расчеты ОТРК "Искандер-М" совершили в назначенный район марш, в ходе которого отработали уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодоление участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий.

"Расчетам комплексов предстоит отработать задачи по многократной смене стартовых позиций, погрузке боеприпасов, а также выполнить несколько серий электронных пусков по критически важным объектам условного противника", - сказали в пресс-службе.

Всего к учениям привлечено более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
14.05.2021
Объекты "противника" уничтожены ракетами "Искандер-М" на учениях под Калининградом - Балтфлот
17.08.2020
Под Калининградом "Искандеры" уничтожили "вражеское" командование
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
11.07.2019
"Искандеры" провели учения в Калининградской области
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
26.12.2016
От "Томагавков" поможет "Искандер"
31.10.2013
Москва перебрасывает ракеты на Запад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 11:40
  • 34139
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 11:05
  • 17
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 04.10 08:46
  • 4
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 04.10 08:45
  • 4
Минпромторг импотент? Да!
  • 03.10 20:53
  • 21
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 15:50
  • 1
Олег Салюков: все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях
  • 03.10 14:59
  • 1
Мобилизованных учат применять гранатометы НАТО
  • 03.10 14:55
  • 1
Назван лучший истребитель в Южной Азии
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества