Балтфлот проводит учения ракетного соединения с "Искандерами" под Калининградом

В учениях принимают участие свыше 100 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Учения ракетного соединения Балтийского флота, на вооружении которого стоят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М", начались на полигоне в Калининградской области, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В Калининградской области на одном из полигонов Балтийского флота началось тактическое учение ракетного соединения, оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", - рассказали в пресс-службе, отметив, что маневры проходят по плану боевой подготовки сил флота.

В рамках учения расчеты ОТРК "Искандер-М" совершили в назначенный район марш, в ходе которого отработали уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодоление участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий.

"Расчетам комплексов предстоит отработать задачи по многократной смене стартовых позиций, погрузке боеприпасов, а также выполнить несколько серий электронных пусков по критически важным объектам условного противника", - сказали в пресс-службе.

Всего к учениям привлечено более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме.