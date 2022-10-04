Во Франции заявили, что Россия остается соседом, которого нельзя игнорировать

Как отметила премьер-министр Франции Элизабет Борн, выход из конфликта на Украине должен быть дипломатическим

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Россия является и будет оставаться после украинского конфликта крупной державой, которую нельзя игнорировать, однако выход из конфликта должен быть дипломатическим. Такое мнение озвучила в понедельник премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

"Эта война будет долгой, но после нее жизнь продолжится. В этом мире Украина сохранится и будет хозяином своей территории. Россия также будет. Она является и будет оставаться крупной державой. Она по-прежнему будет нашим соседом, которого мы не можем игнорировать. Будущее будет писаться за столом переговоров, а не на поле боя", - сказала она.

Борн напомнила, что именно по этой причине президент Франции Эмманюэль Макрон сделал выбор в пользу поддержания контактов с президентом России Владимиром Путиным. В то же время она заявила, что конфликт будет продолжительным, а Франция продолжит оказывать Киеву поддержку так долго, как это потребуется, "до тех пор, пока украинское руководство не посчитает, что пришло время для переговоров".