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ИноСМИ

Украина попросилась в НАТО. Но главное условие она не выполняет

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Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Генрих Браус: Украина не выполняет ключевое условие членства в НАТО

Подача Украиной заявки на членство в НАТО по ускоренной процедуре не имеет никакого значения для боевых действий, заявил Болгарскому Радио экс-заместитель генсека НАТО Генрих Браус. Неясно, согласится ли альянс даже обсуждать членство Украины, ведь Киев не выполняет ключевое для блока условие.

Весела Владкова

Перед впечатляющим патриотическим шоу на Красной площади в Москве президент России Владимир Путин объявил украинскую территорию размером почти с Болгарию частью Российской Федерации. После объявления дат псевдореферендумов на Украине западные союзники ответили на амбиции Путина только словами. Горькая правда в том, что другого полезного хода у них нет. И если помпезный концерт в Москве был ожидаем, то реакция Киева стала сюрпризом. Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО "по ускоренной процедуре". В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, он показал заявку, подписанную вместе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Ускоренное принятие в НАТО может означать многое. Неясно, согласится ли Альянс обсуждать членство Украины. Так что на данный момент я не вижу прямых последствий для хода боевых действий", – заявил в интервью БНР генерал-лейтенант Генрих Браус, занимавший до 2018 года пост заместителя генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию.

Он подчеркнул, что принятие страны в НАТО – процесс длительный, и существуют важные критерии для вступления в альянс.

"И один из таких политических критериев – страна не должна вовлекать альянс в военный конфликт. Украина не выполняет это ключевое для блока условие. Даже обсуждение возможности вступления Украины в НАТО было бы слишком серьезным политическим жестом Путину. Я не уверен, что союзники этого хотят. Я не уверен, что Путин ответит на заявление Зеленского военной силой. Скорее, он воспользуется этим в пропагандистских целях и объяснит россиянам, что Украина все-таки всегда хотела вступить в НАТО, и НАТО все еще приближается к границам России".

БНР: Украина заявила об ускоренном вступлении в НАТО после целой серии решений Кремля – частичная мобилизация, псевдореферендумы на занятых территориях и последующая аннексия. Почему Путин так торопится?

Генрих Браус: Путин пытается выиграть время. Украинская армия нанесла российским войскам тяжелый удар под Харьковом, и в обозримом будущем они не в состоянии будут ответить. Тем более что российская армия также испытывает трудности на юго-западе Украины, в районе Херсона. Такие большие трудности, что Путину пришлось запретить командующим войсками покидать этот район. Также какое-то время займет обучение мобилизованных, прежде чем их перебросят на фронт.

Присоединив четыре украинские области, Путин пытается не только выиграть время, но и поменяться ролями в конфликте – превратиться из агрессора в защитника своей территории. Поэтому прозвучало предупреждение, что, если Украина и "коллективный Запад", как выразился Путин, вторгнутся на новую российскую территорию, Москва ответит всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Запад понимает это как ядерную угрозу.

Вы говорите, что Путин выигрывает время. Вероятно, чтобы нанести новый удар. Сообщается, что российские силы стягиваются под Ростовом и Белгородом, недалеко от границы с Украиной. Когда и где вы ожидаете, что Россия нанесет удар?

– На дворе осень, и на Украине скоро начнется "грязный" сезон. Мы, немцы, прекрасно знаем, насколько это большая проблема – Вермахт застрял в этой грязи. Передвижение вооруженных сил по бездорожью невозможно. Так что, я думаю, русские сосредоточили свои планы на весне, а к тому времени Путин хочет нарастить армию, достаточную для новой атаки. Другой вариант, хотя у меня нет конкретных данных, — это открытие нового фронта. Севернее Харькова, в сторону Сум. Это разорвало бы украинские силы, расположенные в основном на востоке. Не исключаю также авиаудары по объектам на всей территории Украины в попытке расширить конфликт.

Из Москвы доносятся угрозы ядерного удара. Как вы думаете, эта угроза реальна или это просто запугивание?

– Я бы сказал, угрозы реальны, но их цель — запугивание. Примечательно, что, кроме бывшего президента, а ныне зампреда Совета безопасности Медведева, никто особо о ядерной угрозе больше не говорит – ни министр иностранных дел Лавров, ни его заместитель Рябков. Ни даже сам Путин! Мы, европейцы и американцы, хорошо понимаем, что значит применение "всего имеющегося оружия" при нападении на территорию России. Очевидно, речь идет и о ядерном оружии. Именно в этом и заключается цель Путина — заставить Запад задуматься над своей стратегией поведения, потому что Путин прекрасно знает, что ядерное оружие — это политическое оружие. Оно влияет на политические решения и чувства людей. Ядерное оружие внушает страх. Путин может использовать ядерное оружие на территории Украины, а также над Черным морем, чтобы запугать Запад. Но я не думаю, что Путин осмелился бы угрожать стране –члену НАТО, потому что так он настроит против себя весь альянс в такой войне, в которой не сможет победить.

Три страны НАТО расположены на побережье Черного моря. Что подразумевается под ударом "тактическим ядерным оружием"?

– Нет никакого "тактического" ядерного оружия. Любое ядерное оружие – оружие огромной политической и стратегической важности. Бомбы на Хиросиму и Нагасаки не были тактическими, они преследовали стратегическую цель и добились ее – капитуляции Японии. Тактическим его называют, потому что обычно подразумеваются ракеты меньшей дальности, чем стратегические межконтинентальные баллистические ракеты, находящиеся в распоряжении двух крупнейших ядерных держав – США и России. Но не забывайте, они нужны им, чтобы сдерживать друг друга.

Так называемое "тактическое ядерное оружие" — это ракеты малой или средней дальности от 500 до 2 тысяч километров. У России много таких ракет. Но пусть вас не вводит в заблуждение термин "тактический" — ядерное оружие есть ядерное оружие и его нельзя применять, пять ядерных держав подтвердили это соглашение незадолго до 24 февраля. Если Россия использует такое оружие, это нарушит ядерное табу и вызовет ответный удар США. Но, возможно, более важным для Путина будет то, что Китай отвернется от России. Это равносильно полной и окончательной политической изоляции.

Второй момент, о котором вы упомянули и над которым думают западные службы, – возможное нанесение Путиным демонстративного удара не по конкретной стране, а над акваторией Черного моря. А может и в Арктике. Чтобы показать всему миру, что ядерная угроза реальна. Но, честно говоря, я не верю, что Путин это сделает, потому что как минимум США отреагируют соответствующим образом.

Применение ядерного оружия — сложный процесс, требующий времени и подготовки. Западные спецслужбы в состоянии вовремя узнать о таких приготовлениях и предупредить?

– Да. Но это не уменьшает опасность его применения. Ядерные боеголовки и их носители – межконтинентальные и баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики – собираются только тогда, когда американский или российский президент отдает четкий приказ. А перемещение ядерных боеголовок и их носителей можно отследить. У нас есть исключительно точные средства отслеживания, так что Запад сразу же узнает, если будет какое-то движение. Это несколько успокаивает, тем более что Путин не упустит возможности лично повысить градус напряжения, выдвинув новые угрозы, или великодушно смягчить тон.

Раз президент России Путин явно настроен на эскалацию, о чем свидетельствуют его недавние решения – мобилизация, псевдореферендумы и аннексия занятых территорий, как должен вести себя Запад?

– Хороший вопрос. Все угрозы, которые мы слышали до сих пор относительно применения ядерного или химического оружия, не следует игнорировать или недооценивать. Каждая угроза, каждый шаг Москвы должен быть тщательно и трезво проанализирован. Не нужно прибегать к поспешным действиям. Но в то же время угрозы Путина не должны подрывать нашу поддержку Украины.

Возможно ли, что, аннексировав территории, Путин пытается улучшить исходную позицию для возможных будущих переговоров? Вчера на Красной площади он все же призывал к этому Украину.

– Не исключено. Путин, возможно, изменил свои военные цели, не обнародовав их. Возможно, он уже отказался подчинять себе всю Украину, но никто, кроме него, этого не знает. Может быть, он удовлетворится присоединением четырех украинских областей — кто знает? Путин единолично правит публичным пространством в России, и только он решает, менять ли и как менять свою стратегию.

Однако на данный момент признаков перемен нет, и мы полагаем, что он по-прежнему придерживается своего первоначально заявленного стремления уничтожить Украину. Я не исключаю, что рано или поздно Западу предложат заморозить украинский конфликт. Но это не значит, что он тут же сядет за стол переговоров. Мы помним, что было в Абхазии и Приднестровье. Не удивлюсь, если и в этот раз Путин сделает ставку на истощение Запада, не в последнюю очередь из-за серьезных экономических последствий СВО для наших экономик. Но я не верю, что Запад попадет в эту ловушку – слишком много всего произошло.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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