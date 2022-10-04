Украина попросилась в НАТО. Но главное условие она не выполняет

Генрих Браус: Украина не выполняет ключевое условие членства в НАТО

Подача Украиной заявки на членство в НАТО по ускоренной процедуре не имеет никакого значения для боевых действий, заявил Болгарскому Радио экс-заместитель генсека НАТО Генрих Браус. Неясно, согласится ли альянс даже обсуждать членство Украины, ведь Киев не выполняет ключевое для блока условие.

Весела Владкова

Перед впечатляющим патриотическим шоу на Красной площади в Москве президент России Владимир Путин объявил украинскую территорию размером почти с Болгарию частью Российской Федерации. После объявления дат псевдореферендумов на Украине западные союзники ответили на амбиции Путина только словами. Горькая правда в том, что другого полезного хода у них нет. И если помпезный концерт в Москве был ожидаем, то реакция Киева стала сюрпризом. Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО "по ускоренной процедуре". В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, он показал заявку, подписанную вместе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Ускоренное принятие в НАТО может означать многое. Неясно, согласится ли Альянс обсуждать членство Украины. Так что на данный момент я не вижу прямых последствий для хода боевых действий", – заявил в интервью БНР генерал-лейтенант Генрих Браус, занимавший до 2018 года пост заместителя генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию.

Он подчеркнул, что принятие страны в НАТО – процесс длительный, и существуют важные критерии для вступления в альянс.

"И один из таких политических критериев – страна не должна вовлекать альянс в военный конфликт. Украина не выполняет это ключевое для блока условие. Даже обсуждение возможности вступления Украины в НАТО было бы слишком серьезным политическим жестом Путину. Я не уверен, что союзники этого хотят. Я не уверен, что Путин ответит на заявление Зеленского военной силой. Скорее, он воспользуется этим в пропагандистских целях и объяснит россиянам, что Украина все-таки всегда хотела вступить в НАТО, и НАТО все еще приближается к границам России".

БНР: Украина заявила об ускоренном вступлении в НАТО после целой серии решений Кремля – частичная мобилизация, псевдореферендумы на занятых территориях и последующая аннексия. Почему Путин так торопится?

Генрих Браус: Путин пытается выиграть время. Украинская армия нанесла российским войскам тяжелый удар под Харьковом, и в обозримом будущем они не в состоянии будут ответить. Тем более что российская армия также испытывает трудности на юго-западе Украины, в районе Херсона. Такие большие трудности, что Путину пришлось запретить командующим войсками покидать этот район. Также какое-то время займет обучение мобилизованных, прежде чем их перебросят на фронт.

Присоединив четыре украинские области, Путин пытается не только выиграть время, но и поменяться ролями в конфликте – превратиться из агрессора в защитника своей территории. Поэтому прозвучало предупреждение, что, если Украина и "коллективный Запад", как выразился Путин, вторгнутся на новую российскую территорию, Москва ответит всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Запад понимает это как ядерную угрозу.

– Вы говорите, что Путин выигрывает время. Вероятно, чтобы нанести новый удар. Сообщается, что российские силы стягиваются под Ростовом и Белгородом, недалеко от границы с Украиной. Когда и где вы ожидаете, что Россия нанесет удар?

– На дворе осень, и на Украине скоро начнется "грязный" сезон. Мы, немцы, прекрасно знаем, насколько это большая проблема – Вермахт застрял в этой грязи. Передвижение вооруженных сил по бездорожью невозможно. Так что, я думаю, русские сосредоточили свои планы на весне, а к тому времени Путин хочет нарастить армию, достаточную для новой атаки. Другой вариант, хотя у меня нет конкретных данных, — это открытие нового фронта. Севернее Харькова, в сторону Сум. Это разорвало бы украинские силы, расположенные в основном на востоке. Не исключаю также авиаудары по объектам на всей территории Украины в попытке расширить конфликт.

– Из Москвы доносятся угрозы ядерного удара. Как вы думаете, эта угроза реальна или это просто запугивание?

– Я бы сказал, угрозы реальны, но их цель — запугивание. Примечательно, что, кроме бывшего президента, а ныне зампреда Совета безопасности Медведева, никто особо о ядерной угрозе больше не говорит – ни министр иностранных дел Лавров, ни его заместитель Рябков. Ни даже сам Путин! Мы, европейцы и американцы, хорошо понимаем, что значит применение "всего имеющегося оружия" при нападении на территорию России. Очевидно, речь идет и о ядерном оружии. Именно в этом и заключается цель Путина — заставить Запад задуматься над своей стратегией поведения, потому что Путин прекрасно знает, что ядерное оружие — это политическое оружие. Оно влияет на политические решения и чувства людей. Ядерное оружие внушает страх. Путин может использовать ядерное оружие на территории Украины, а также над Черным морем, чтобы запугать Запад. Но я не думаю, что Путин осмелился бы угрожать стране –члену НАТО, потому что так он настроит против себя весь альянс в такой войне, в которой не сможет победить.

– Три страны НАТО расположены на побережье Черного моря. Что подразумевается под ударом "тактическим ядерным оружием"?

– Нет никакого "тактического" ядерного оружия. Любое ядерное оружие – оружие огромной политической и стратегической важности. Бомбы на Хиросиму и Нагасаки не были тактическими, они преследовали стратегическую цель и добились ее – капитуляции Японии. Тактическим его называют, потому что обычно подразумеваются ракеты меньшей дальности, чем стратегические межконтинентальные баллистические ракеты, находящиеся в распоряжении двух крупнейших ядерных держав – США и России. Но не забывайте, они нужны им, чтобы сдерживать друг друга.

Так называемое "тактическое ядерное оружие" — это ракеты малой или средней дальности от 500 до 2 тысяч километров. У России много таких ракет. Но пусть вас не вводит в заблуждение термин "тактический" — ядерное оружие есть ядерное оружие и его нельзя применять, пять ядерных держав подтвердили это соглашение незадолго до 24 февраля. Если Россия использует такое оружие, это нарушит ядерное табу и вызовет ответный удар США. Но, возможно, более важным для Путина будет то, что Китай отвернется от России. Это равносильно полной и окончательной политической изоляции.

Второй момент, о котором вы упомянули и над которым думают западные службы, – возможное нанесение Путиным демонстративного удара не по конкретной стране, а над акваторией Черного моря. А может и в Арктике. Чтобы показать всему миру, что ядерная угроза реальна. Но, честно говоря, я не верю, что Путин это сделает, потому что как минимум США отреагируют соответствующим образом.

– Применение ядерного оружия — сложный процесс, требующий времени и подготовки. Западные спецслужбы в состоянии вовремя узнать о таких приготовлениях и предупредить?

– Да. Но это не уменьшает опасность его применения. Ядерные боеголовки и их носители – межконтинентальные и баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики – собираются только тогда, когда американский или российский президент отдает четкий приказ. А перемещение ядерных боеголовок и их носителей можно отследить. У нас есть исключительно точные средства отслеживания, так что Запад сразу же узнает, если будет какое-то движение. Это несколько успокаивает, тем более что Путин не упустит возможности лично повысить градус напряжения, выдвинув новые угрозы, или великодушно смягчить тон.

– Раз президент России Путин явно настроен на эскалацию, о чем свидетельствуют его недавние решения – мобилизация, псевдореферендумы и аннексия занятых территорий, как должен вести себя Запад?

– Хороший вопрос. Все угрозы, которые мы слышали до сих пор относительно применения ядерного или химического оружия, не следует игнорировать или недооценивать. Каждая угроза, каждый шаг Москвы должен быть тщательно и трезво проанализирован. Не нужно прибегать к поспешным действиям. Но в то же время угрозы Путина не должны подрывать нашу поддержку Украины.

– Возможно ли, что, аннексировав территории, Путин пытается улучшить исходную позицию для возможных будущих переговоров? Вчера на Красной площади он все же призывал к этому Украину.

– Не исключено. Путин, возможно, изменил свои военные цели, не обнародовав их. Возможно, он уже отказался подчинять себе всю Украину, но никто, кроме него, этого не знает. Может быть, он удовлетворится присоединением четырех украинских областей — кто знает? Путин единолично правит публичным пространством в России, и только он решает, менять ли и как менять свою стратегию.

Однако на данный момент признаков перемен нет, и мы полагаем, что он по-прежнему придерживается своего первоначально заявленного стремления уничтожить Украину. Я не исключаю, что рано или поздно Западу предложат заморозить украинский конфликт. Но это не значит, что он тут же сядет за стол переговоров. Мы помним, что было в Абхазии и Приднестровье. Не удивлюсь, если и в этот раз Путин сделает ставку на истощение Запада, не в последнюю очередь из-за серьезных экономических последствий СВО для наших экономик. Но я не верю, что Запад попадет в эту ловушку – слишком много всего произошло.