Источник изображения: topwar.ru

Реактивные системы «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выпускает предприятие «Мотовилихинские заводы». В связи с проведением специальной военной операции на Украине выпуск этих боевых машин вырос в разы, побив рекорд десятилетней давности.

Такое сообщение сделала пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Сообщается, что даже в сравнении с прошлым годом увеличение объемов выпуска данной продукции был многократным.

Из-за этого производство РСЗО «Торнадо» теперь работает в три смены, что вызвано возросшим спросом у российских военных на эти системы.

Военный дивизион «Мотовилихинских заводов» в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены

- говорится в сообщении.

Последние десять лет не было ничего подобного. Руководство предприятия утверждает, «Мотовилихинские заводы» выполняют гособоронзаказ в полном объеме и с соблюдением сроков.

Системы «Торнадо» стали выпускать для замены более старых РСЗО «Град» и «Смерч», стоящих на вооружении российской армии. Существует две модификации этой боевой машины. «Торнадо-Г» имеет калибр 122 миллиметра, а «Торнадо-С» – 300 мм.

Источник изображения: topwar.ru

«Мотовилихинские заводы» считаются самым старым действующим производством Урала. Они включают в себя предприятия, специализирующиеся на выпуске металлургической и машиностроительной продукции.