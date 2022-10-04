Raytheon модернизирует ЗАК "Фаланкс" ВМС Республики Корея

ЦАМТО, 3 октября. Минобороны США 29 сентября объявило о подписании командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с Raytheon Missiles and Defense дополнительного контракта на поставку зенитных артиллерийских комплексов MK-15 "Фаланкс" для ВМС Республики Корея.

Стоимость контракта, заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 49,046 млн. долл. Соглашение предусматривает выполнение модернизации четырех ЗАК MK-15 Block-0 к конфигурации MK-15 Block-1B Baseline 2 (IB2), а также поставку соответствующего оборудования.

Работы будут выполняться на предприятиях в Луисвилле (шт.Кентукки, 19%), Уиллистоне (шт.Вермонт, 14%), Тусоне (шт.Аризона, 11%), Темпе (шт.Аризона, 8%), Андовере (шт.Массачусетс, 4%), Мейсоне (шт.Огайо, 4%), Мельбурне (шт.Флорида, 3%), Джоплине (шт.Миссури, 2%), Хауппоже (шт.Нью-Йорк, 2%), Гранд-Рапидс (шт.Мичиган, 2%), Дейтоне (шт.Огайо, 1%), Анахайме (шт.Калифорния, 1%), Пало-Альто (шт.Калифорния, 1%), Норкроссе (шт.Джорджия, 1%), Фениксе (шт.Аризона, 1%) и других производственных площадках (26%). Как ожидается, выполнение контракта будет завершено к маю 2025 года.

ЗАК "Фаланкс" предназначен для самообороны кораблей от малых скоростных надводных целей, сверхзвуковых противокорабельных ракет, низкоскоростных воздушных целей и вертолетов на малой дальности, плавающих мин, малоразмерных быстроходных ударных катеров. Система выполняет поиск, обнаружение, оценку угроз, сопровождение, поражение цели и оценку результатов поражения. Зенитные орудия со скорострельностью 4500 выстр./мин. управляются РЛС, которая обнаруживает и осуществляет сопровождение ракет и снарядов противника. ЗАК "Фаланкс" Block-1A включает в свой состав 20-мм шестиствольные пушки M61A1 "Гатлинг" и РЛС Ku-диапазона.

В версии Block 1B добавлены станции управления, которые позволяют операторам визуально отслеживать и идентифицировать цели перед открытием огня, инфракрасная система переднего обзора, стволы усовершенствованной конструкции, боеприпасы Mk.244 повышенного могущества.

Системы "Фаланкс" установлены на всех классах надводных боевых кораблей ВМС США и на кораблях 24 союзных стран.