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Военное обозрение

Дрейфующая полярная станция «Северный полюс-41» начала свою работу в Северном Ледовитом океане

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Источник изображения: topwar.ru

Россия возродила программу дрейфующих полярных станций, экспедиция "Северный полюс-41" начала свою работу в Северном ледовитом океане. Как сообщает ТГ-канал "Лед", ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" прибыла к месту вмерзания.

ЛСП "Северный полюс" прибыла в район Новосибирских островов, где и легла в дрейф. Платформу закрепили тросами, теперь она будет выполнять роль лагеря российской дрейфующей полярной станции "Северный полюс-41". Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года в 7 часов утра в точке с координатами 82°37’ северной широты и 155°31’ восточной долготы. Над льдами поднят флаг экспедиции.

ЛСП "Северный полюс" покинула Санкт-Петербург в первых числах сентября, прибыв в Мурманск примерно через две недели. Там на борт поднялась научная часть экспедиции в количестве 27 ученых, после чего ЛСП отправилась в район Новосибирских островов, чтобы лечь в дрейф и вмерзнуть в лед, тем самым дать старт новой экспедиции.

Источник изображения: topwar.ru

Ледостойкая самодвижущая платформа проекта 00903 является всесезонной научно-исследовательской платформой с функционалом научно-исследовательского центра. Предназначена для круглогодичных научных исследований в Северном Ледовитом океане. Официально заложена на "Адмиралтейских верфях" 10 апреля 2019 года, спущена на воду 18 декабря 2020 года, испытания начались весной этого года, передана заказчику в конце лета.

Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола (ледовый класс Arc8), принимать вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17). Длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 10390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет. Экипаж судна - 14 человек + 34 человека научный персонал.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
2020-й год
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