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Членство Украины в НАТО "вредно" для всего мира. Но США это не остановило

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Подготовка к встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Подготовка к встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Это предупреждение Бжезинского — на столе

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО, пишет Cumhuriyet. Бывший советник США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский неоднократно говорил, что вопрос о членстве Украины в НАТО "необходимо убрать со стола". Из-за "продолжительной войны" США весь Запад понесет еще больше убытков.

Мехмет Али Гюллер

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании "заявки на ускоренное вступление" в НАТО. "Мы уже прошли свой путь в НАТО, Украина де-факто является частью альянса", — сказал Зеленский и добавил, что заявка "узаконит эту фактическую ситуацию".

Даже это заявление и пояснение Зеленского показывают, что украинский лидер не до конца понимает или не хочет понимать, что происходит. Потому что, к сожалению, его страна была втянута в процесс, начавшийся 24 февраля 2022 года, именно по этой причине — из-за желания США еще сузить кольцо вокруг России, приняв Украину в НАТО.

"Членство Украины в НАТО не нужно и вредно"

Однако, например, бывший советник США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский (Zbigniew Brzezinski) еще в марте 2015 года говорил: "Вопрос о членстве Украины в НАТО необходимо убрать со стола". Он даже настаивал на том, что "США должны заключить соглашение с Россией, гарантирующее, что Украина не станет членом НАТО, даже если она войдет в ЕС".

Собственно говоря, соглашение о гарантиях безопасности, которое Россия требовала как от США, так и от НАТО до 24 февраля 2022 года, а точнее в декабре 2021 года, было именно такой договоренностью, на которую и указывал Бжезинский.

Тогда Бжезинский в интервью польскому изданию "Gazeta Prawn" также сказал, что "членство Украины в НАТО не только не нужно, но и вредно".

Однако Вашингтон не послушал Бжезинского и его единомышленников, объявив дальнейшее окружение России и сужение кольца вокруг нее главной стратегической целью. При этом спустя семь лет действительно возникла обрисованная Бжезинским картина "Вредно".

Вслед за Крымом Украина также потеряла Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Эти регионы, которые сначала провозгласили свою независимость, а в дальнейшем приняли решение о присоединении к России в результате референдума, с 30 сентября 2022 года вошли в состав Российской Федерации.

План США по "продолжительной войне"

Другой бывший советник США по национальной безопасности, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (Henry Kissinger) также комментировал возможные способы вывода США и, конечно же, Украины из этого тупика.

"Киев, стремясь к членству в НАТО, проложил путь сегодняшним конфликтам", — заявил Киссинджер, предупредив, что, "если конфликт Запада с Россией из-за Украины не прекратится в течение двух месяцев, то он выйдет из-под контроля".

Киссинджер даже утверждал, что Украина для предотвращения катастрофы "должна отдать свои территории России".

Однако США решили и дальше держать Украину в огне, которым страна полыхает не по своей воле. Это важное требование американской стратегии, поэтому США стремятся затянуть конфронтацию с Россией. Между тем очевидно, что стремление США к "продолжительной войне" может заставить Украину и Европу потерять еще больше...

"Худшая идея в истории"

Несмотря ни на что, в США все еще есть люди, которые видят, что вступление Украины в НАТО будет катастрофой. Например, Джейсон Филдс (Jason Fields) написал, что "принятие Украины в НАТО — худшая идея в истории". Филдс отметил, что вхождение Украины в альянс может вовлечь США и их союзников по НАТО в полномасштабные боевые действия против России, что способно привести к ядерной войне и поставить под угрозу существование человечества.

Вместе с тем понятно, что "ускоренное вступление Украины в НАТО" не понравится и большинству членов Североатлантического альянса. Так, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (Chirstine Lambrecht) отметила: "Украина свободна в выборе союза, однако вступление в НАТО зависит от определенных условий". Так министр дала понять, что двери альянса закрыты.

США, которые с самого начала подстрекали Украину к членству в НАТО, пока тоже проявляют осторожность. "Заявка Украины на членство в НАТО должна быть рассмотрена в другое время", — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan).

Даже одно только это заявление США изобилует множеством уроков для украинцев!

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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