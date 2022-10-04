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ЦАМТО

Франция может передать Украине до 20 бронетранспортеров "Бастион"

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БТР "Бастион"
БТР "Бастион".
Источник изображения: ctrana.media

ЦАМТО, 3 октября. Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров "Бастион" (Bastion). Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Tribune со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что контракт между французским производителем Arquus, принадлежащим шведской группе Volvo, и Минобороны Франции находится в работе. Документ пока не подписан, однако поставка Киеву 20 БТР "Бастион" может быть выполнена в кратчайшие сроки.

Бронетранспортер "Бастион" рассчитан на перевозку до 10 военнослужащих. На Украину планируется отправить вариант БТР "Бастион" с возможностью установки на него пулемета калибра 12,7 мм, отмечает агентство.

"Бастион" – французский многоцелевой бронетранспортер, также классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник. Его поставляют в Африку, на Ближний Восток и в Северную Америку.

В минувшую субботу, 1 октября, газета Monde сообщила, что Франция готовится поставить Украине от 6 до 12 САУ CAESAR, которые ранее предназначались Дании.

Франция уже поставила украинской стороне 18 САУ CAESAR калибром 155 мм, взяв их из резерва Сухопутных войск страны. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-мм орудия TRF1, которые уже не используются французской армией.

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