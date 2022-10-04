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ИноСМИ

Дуглас Макгрегор: воевать с Россией хочет только Польша

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В Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Наши лидеры рискуют устроить Армагеддон из-за Украины

На Западе никто не заинтересован в военном столкновении с Россией, кроме Польши и горстки людей в Вашингтоне, заявил в интервью Fox News экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. Что касается Путина, то он, по мнению эксперта, хочет урегулировать конфликт на выгодных для Москвы условиях.

Уилл Кейн: К нам присоединяется бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Полковник, добрый вечер. Что скажете об этом вихре новостей вокруг конфликта России и Украины?

Дуглас Макгрегор: За атаками на трубопровод стоит явно не Россия. В это вообще никто не верит. По факту, подавляющее большинство граждан той же Германии выступают против любого рода военных действий против России и не допускают даже мысли о том, что русские в ответе за инцидент.

Хотелось бы отметить три момента. Прежде всего, Путин решил, что в Вашингтоне никто с ним разговаривать не будет, и он знает, что контролируют ситуацию именно США. В итоге он счел, что в качестве ответной меры ему придется пойти на эскалацию военной операции. На Западе мало кто в курсе, но российские войска на Украине были в меньшинстве с самого первого дня, как пришли туда. Сейчас ситуация кардинально изменится.

Подозреваю, что в случае с упомянутыми вами бомбардировщиками, которые могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, выбор будет сделать в пользу первого варианта. Именно их российская сторона задействует в рамках грядущей эскалации на Украине.

Я думаю, он [Путин] хочет урегулировать конфликт на выгодных для России условиях, от которых мы [Запад] вряд ли будем в восторге. Но среди стран НАТО в военном столкновении с Россией не заинтересован никто, кроме разве что Польши. Если мы продолжим гнуть свою линию, то лишь для того, чтобы стать свидетелями распада и разделения НАТО на части.

Уилл Кейн: Вы полагаете, что они не последуют примеру Польши и в дальнейшем не объединятся? Правильно я вас понимаю, полковник?

Дуглас Макгрегор: Разумеется, в этом нет никаких сомнений. Никто не хочет воевать с Россией, кроме Польши и горстки людей в Вашингтоне.

Уилл Кейн: Это станет ключевым моментом. Раз мир не последует за поляками на войну с Россией, его к этому подтолкнут американские лидеры. С нами был полковник Дуглас Макгрегор. Приятно было пообщаться.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
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