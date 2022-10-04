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РИА Новости

В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики

В Кремле отметили вклад Чеченской республики и Рамзана Кадырова в проведение спецоперации

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой в адрес российских военных, заявил, что Чеченская Республика внесла большой вклад в проведение спецоперации, однако в тяжелые моменты эмоции должны быть исключены, поэтому все-таки предпочтительно придерживаться сбалансированных и объективных оценок.

"Весьма эмоциональный момент. Здесь, конечно, нужно сказать, что главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал, внес очень большой вклад и продолжает вносить - вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведения специальной военной операции, и весьма героически и эффективно", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление Кадырова.

"Другое дело, конечно, что даже в тяжелые моменты эмоции все равно должны быть исключены из каких-либо оценок, поэтому мы все-таки предпочитаем придерживаться очень сбалансированных, объективных оценок. Но еще раз повторяю, заслуги Чеченской Республики очень большие в проведении специальной военной операции", - подчеркнул он.

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Страны
Россия
Персоны
Рамзан Кадыров
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