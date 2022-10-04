У Запада есть лишь один способ избежать поражения Украины

Прекращение огня — гарантия независимости Украины

Скорейшее прекращение военных действий спасет жизнь десяткам тысяч украинцев, пишет TNI. У Запада есть лишь один способ не допустить поражения Украины и избежать ядерного конфликта с Россией, убежден автор статьи.

Дэвид Пайн (David Pyne)

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с речью и поддержал присоединение четырех оккупированных областей Украины. Он также объявил о военной мобилизации и повторил угрозу применить ядерное оружие в защиту территориальной целостности России. Вслед за ним бывший президент Дмитрий Медведев пояснил, что российские средства ядерного сдерживания также охватывают территории Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья, и подчеркнул, что в военный ответ НАТО на ограниченную ядерную эскалацию на Украине он не верит.

После того, как на подставных референдумах по указке Кремля подавляющее большинство "проголосовало" за объединение с Москвой, Путин провел в Кремле церемонию и объявил все четыре украинских области частью России. Аннексия увеличит население России примерно на 6 миллионов человек и фактически ознаменует конец так называемой "специальной военной операции", которая ставила перед собой ограниченные цели и охватывала лишь часть российских вооруженных сил. Однако после мобилизации может развернуться полномасштабная война. И в ней Россия может применить мощное, доселе не использованное нетрадиционное оружие, чтобы вынудить Украину безоговорочно капитулировать.

Успешное украинское контрнаступление в Харькове в начале сентября позволило освободить почти 6% оккупированной территории, однако шансы Украины на победу западные лидеры переоценивают. Сообщалось, что путинская частичная мобилизация не ограничится 300 000 военнослужащих, как объявило правительство, а охватит до 1,2 миллиона резервистов. Эти силы будут брошены на зимнее наступление и захват Украины, которое может положить конец независимости страны как таковой уже в начале следующего года.

Однако даже после резкой путинской эскалации российское правительство подчеркнуло, что остается открытым для мирных переговоров с Украиной. Киев при этом встречаться с российскими представителями отказывается — без сомнения, из-за продолжающейся военной поддержки Запада. Однако, увы, шанс, что Украина отвоюет больше территории, минимален. И даже если удастся, это чревато ядерным ответом России. Вполне вероятно, что никаких поставок западного оружия Киеву не хватит, и ВСУ все равно будут подавлены массированным наращиванием российского контингента. Соответственно, инициатива вот-вот окончательно перейдет к России. Настало время зацементировать достижения Украины на поле боя, когда ее войска освободили четыре из восьми оккупированных регионов.

У Запада есть лишь один способ не допустить поражения Украины на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией: вернуться к дипломатии. Президент Джо Байден должен призвать к немедленному соглашению о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, обеспечить ее безопасность и сохранить ее политическую и экономическую независимость, пока она контролирует минимум 81% своей территории. В интересах национальной безопасности США чтобы Россия и Украина как можно скорее договорились о постоянном прекращении огня и избежали ядерной эскалации. Администрация Байдена должна воздержаться от новых экономических санкций против России, прекратить отправку дополнительных американских войск в Восточную Европу и приостановить смертоносную военную помощь Украине — а в обмен Россия обеспечит немедленное и прочное прекращение огня. Ослабление санкций после мирного соглашения обеспечит экономическую передышку миллионам американцев, которые страдают от рецессии вследствие санкций Запада против России.

Условия соглашения о перемирии будут следующими.

1. Все боевые действия между Россией и Украиной немедленно прекращаются.

2. Вся смертоносная военная помощь Запада Украине приостанавливается, покуда Россия соблюдает условия перемирия.

3. Россия немедленно снимает черноморскую блокаду Украины.

4. США, Канада, Европейский союз, Япония, Австралия и Новая Зеландия снимают запрет на экспорт российских продуктов питания и топлива.

5. Все военнопленные возвращаются на родину.

6. Вдоль линии контроля, где в последние недели велись боевые действия, разместятся миротворцы ООН из нейтральных стран. (При желании вдоль границ четырех аннексированных областей Украины может быть создана демилитаризованная зона шириной четыре километра).

7. Делегации правительств России и Украины немедленно созывают конференцию в Стамбуле и возобновляют переговоры по мирному соглашению, прервавшиеся в апреле по инициативе Украины.

Изначально я включил в предлагаемое соглашение о перемирии положение, по которому Россия возобновит поставки природного газа в Европейский союз по газопроводам "Северный поток — 1" или "Северный поток — 2". Но 27 сентября оба серьезно пострадали в результате диверсий, предположительно совершенных в отместку России. Какая страна несет ответственность за повреждение трубопроводов, пока неясно, но их скорейшее открытие спасет тысячи европейцев от холодной смерти этой зимой. На следующий день после терактов на трубопроводах бывший президент Дональд Трамп предложил себя в роли посредника на мирных переговорах о прекращении боевых действий —опасаясь, что диверсия может спровоцировать третью мировую, особенно если Москва сочтет виновником США или другого члена НАТО.

Соглашение о перемирии положит конец боевым действиям и позволит более 7,5 миллионам украинских беженцев вернуться домой и начать восстанавливать экономику страны. Если Россия нарушит соглашение о перемирии, США и НАТО вновь введут санкции и возобновят смертоносную помощь Украине. Если же боевые действия с Россией возобновит Украина, Запад приостановит экономическую поддержку Киева — включая средства на восстановление страны. В рамках соглашения Запад снимет санкции лишь с российского экспорта продовольствия и топлива, чтобы обуздать с инфляцию. Цель этого соглашения — не допустить замороженного конфликта, возникшего в результате Минских соглашений, и найти подлинный выход из боевых действий.

При том, что больше всех от перемирия выиграет Украина, претендовать на победу смогут все участники конфликта. Западные лидеры и президент Владимир Зеленский смогут заявить, что изгнали российские войска из четырех украинских областей. Путин же заявит, что задача российской специальной военной операции выполнена. Скорейшее прекращение боевых действий спасет жизни десяткам тысячам украинцев и предотвратит захват страны российскими войсками.

Дэвид Пайн, эсквайр — бывший офицер армии США, отвечавший за военное сотрудничество с бывшим Советским Союзом, Восточной Европой, Ближним Востоком, Африкой и Америкой с 2000 по 2003 год. Имеет степень магистра в области исследований национальной безопасности Джорджтаунского университета. На сегодняшний день — заместитель директора по национальным операциям Рабочей группы по национальной и внутренней безопасности. Автор книг, редактор информационного бюллетеня "Настоящая война" на сайте Substack.