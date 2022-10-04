Пока Путин готовил Западу "русскую зиму", США предали Турцию

Так кого же осаждают США – Россию или Турцию?

Турция обвинила США в предательстве, пишет Daily Sabah. Ее уже давно не устраивают действия Вашингтона на границах страны. Анкара расценивает их как поддержку Греции, с которой у нее резко обострились противоречия. Америка совсем потеряла рассудок, пишет автор.

Турецкую общественность давно уже не устраивает деятельность США на ее границах, которая трактуется здесь как осада страны.

А в эти дни по праву этот вопрос находится на острие повестки дня всех турецких СМИ. Это связано с тем, что США, открыто поставлявшие оружие террористической группировке "Рабочая партия Курдистана" и ее сирийскому отделению YPG на севере страны, в последние месяцы уже не бездействуют и на западе. Они провоцируют Грецию — страну, которая враждебно относится к суверенным правам Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Например, в чем причина наращивания военного присутствия США в греческом городе Александруполис (Дедеагач) всего в 16 километрах от турецкой границы?

К чему эти приготовления в стране, которая соседствует с Турцией — членом НАТО?

До сих пор нам не удалось получить внятного ответа на этот вопрос от наших собеседников. Они только бормочут: "Обеспечение мобильности для логистики на Украину".

И нам предлагается просто проглотить это и не задаваться вопросом, почему для этих целей была выбрана именно Греция, а не Румыния или Болгария, которые соседствуют с Украиной и на суше, и в Черном море.

А как насчет деятельности Греции по превращению островов, которые запрещено вооружать, в авианосец в Эгейском море при поддержке США?

Недавно действия Греции, нарушающие международное право в отношении демилитаризованного статуса островов Эгейского моря, были засняты на видео. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВВС Турции установили, что два греческих десантных корабля находились на пути к островам Лесбос и Самос. Выяснилось, что эти корабли везли на острова тактическую колесную бронетехнику. Примечательно, что бронетехника была и среди военных машин, отправленных в порт Александрополис Соединенными Штатами.

Тем временем официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер отказался обсуждать этот вопрос напрямую во время ежедневного брифинга для прессы, заявив, правда, что он "осведомлен об этих сообщениях".

Затем Райдер вдруг заговорил о том, что Турция и Греция являются важными союзниками НАТО, и что США "подчеркивают необходимость дальнейших усилий по снижению напряженности в Эгейском море посредством конструктивного диалога".

Кстати, хотелось бы, чтобы он объяснил, почему Вашингтон отменил эмбарго на поставку оружия кипрско-греческой администрации Кипра на юго-востоке Средиземного моря.

Нам любопытно посмотреть, как они оправдывают подрыв мира и стабильности в Восточном Средиземноморье и разжигание гонки вооружений этим решением, которое противоречит принципу равенства между двумя сторонами на острове и сделает кипрско-греческую сторону более непримиримой.

Однако мы можем угадать ответы, верно?

Наверное, нам скажут, что этот шаг также служит целям логистического обеспечения Украины? Как и маскировка премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса под члена греко-кипрской террористической группировки EOKA, которого поставили на трибуну в сенате США, чтобы угрожать Турции?

Шутки в сторону, но, если администрация президента США Джо Байдена потеряла рассудок до такой степени, что предпочитает Грецию в своих долгосрочных энергетических планах в Восточном Средиземноморье такому могущественному и влиятельному игроку, как Турция, особенно в то время, когда военный конфликт на Украине готовится к обострению после референдумов, а президент России Владимир Путин готовит "русскую зиму" (также известную как "Генерал зима") в Европе, то на этом все слова вообще заканчиваются.

Но все же мы хотели бы услышать убедительные, ясные и по возможности недвусмысленные заявления, которые не умаляли бы данных нашей разведки относительно деятельности США в Средиземном и Эгейском морях.

Автор: Мелих Алтинок (Melih Altinok)