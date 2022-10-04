В Кремле ответили на призыв Кадырова использовать ядерное оружие

Песков в ответ на слова Кадырова о применении ядерного оружия напомнил о доктрине России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с призывом использовать в рамках спецоперации маломощное ядерное вооружение, заявил, что все основания для применения такого вооружения изложены в соответствующей доктрине, иных соображений быть не может.

"У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине, каких-либо иных здесь соображений быть не может", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кадырова относительно применения ядерного оружия в рамках спецоперации на Украине.