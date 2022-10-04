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ЦАМТО

ВМС Тайваня приняли новый ДВКД национальной постройки

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ЦАМТО, 3 октября. Командование ВМС Тайваня в ходе состоявшейся 30 сентября в присутствии президента страны Цай Ин-вэнь церемонии приняло первый построенный в стране десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock) (1401) "Юшан" (Yushan).

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года по итогам тендера МНО Тайваня заключило с тайваньской судостроительной корпорацией China Shipbuilding Corporation (CSBC) контракт стоимостью 4,635 млрд. тайваньских долл. (156,3 млн. долл. США) на постройку нового ДВКД. Резка стали для строительства ДВКД началась в мае 2019 года. Закладка киля состоялась 9 июня 2020 года, спуск на воду прошел 13 апреля 2021 года на предприятии CSBC в Гаосюне. Предполагается, что в рамках проекта "Хунюнь" будут построены два ДВКД. Новые ДВКД заменят два приобретенных из состава ВМС США танко-десантных корабля класса "Ньюпорт" и один класса "Анкоридж".

По информации CSBC, строительство ДВКД является частью государственной политики "национального судостроения". По данным МНО Тайваня, ДВКД может транспортировать амфибийные гусеничные бронетранспортеры AAV-7, десантные катера, бронеавтомобили Hummer и до 673 человек десанта.

Основной задачей судна является обеспечение высадки десанта на островных территориях и эвакуация подразделений. ДВКД также может применяться в качестве плавучего госпиталя, для оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и поддержки международных операций по оказанию гуманитарной помощи.

Общая длина корабля составляет 153 м, максимальная ширина – 23 м, осадка – 6 м, полное водоизмещение – 10600 т. Судно оснащено комбинированной дизель-дизельной энергетической установкой типа CODAD и может развивать максимальную скорость 21,5 узел. Дальность хода – 12500 морских миль на скорости 13 узлов. Судно оснащено носовым подруливающим устройством для большей маневренности в портах и на мелководье. Два ангара предназначены для размещения вертолетов.

"Юшан" вооружен 76-мм АУ OTO Melara в носовой части, двумя ЗАК Mk.15 "Фаланкс" (один в носовой части, второй – на корме над ангаром), двумя пусковыми установками с зенитными управляемыми ракетами "Си Сворд-2" (TC-2N), 12,7-мм пулеметами.

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