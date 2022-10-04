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Интерфакс-АВН

Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили соглашение о мире

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Джейхун Байрамов
Джейхун Байрамов.
Источник изображения: vestikavkaza.ru

Баку/Ереван. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Женеве в воскресенье предложил провести третье заседание двусторонней комиссии по делимитации границы в октябре 2022 года, а не в ноябре, как планировалось первоначально, сообщили агентству "Интерфакс " в МИД Азербайджана.

"Байрамов на встрече подчеркнул, что в постконфликтный период важно сосредоточить усилия на урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и подписании мирного договора. Учитывая напряженность на неделимитированной границе, Азербайджаном также было предложено провести очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации не в ноябре, как было согласовано ранее, а в октябре текущего года", - заявили в МИД.

Согласно договоренностям, заседание комиссии должно пройти в Брюсселе.

Глава МИД на встрече подчеркнул необходимость полного вывода ВС Армении с территории Азербайджана, открытия в кратчайшие сроки транспортно-коммуникационных линий на основе предварительных договоренностей, достижения прогресса в работе по делимитации.

Он вновь подтвердил готовность Баку подписать мирный договор. "Министрами условлено продолжить обсуждения в этом направлении", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Со своей стороны, в пресс-службе МИД Армении сообщили, что "стороны обменялись мнениями относительно соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, обеспечения гарантий безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, в том числе, посредством создания механизма обсуждений между Степанакертом и Баку".

Отмечается, что главы МИД положительно оценили понимание о том, что региональные транспортные пути должны быть разблокированы в рамках суверенитета стран.

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Страны
Азербайджан
Армения
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