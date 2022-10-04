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РИА Новости

Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года

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Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопросы военной службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут урегулированы в ходе переходного периода до 1 января 2026 года, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.

Все четыре договора опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Со дня принятия в РФ Донецкой народной республики и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются… вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории ДНР", - говорится в документе.

Соответствующие статьи есть и в договорах с ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Во всех четырех договорах также указывается, что до 1 января 2026 года будут урегулированы и вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов власти РФ.

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Кредитование
Страны
Россия
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