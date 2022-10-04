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ТАСС

Ростех сообщил о реорганизации "Мотовилихинских заводов" для исполнения госзаказа

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100-мм орудия 2А70 в цеху артиллерийского производства ПАО "Мотовилихинские заводы". Пермь, март 2019 года
100-мм орудия 2А70 в цеху артиллерийского производства ПАО "Мотовилихинские заводы". Пермь, март 2019 года.
Источник изображения: ПАО "Мотовилихинские заводы"

Как уточнили в госкорпорации, компетенции военного направления сосредоточились на базе дочернего предприятия ЗАО "СКБ", а гражданские передали в дочернее общество ООО "МГМ"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Реорганизация "Мотовилихинских заводов" позволит в полном объеме выполнять государственные заказы, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Для бесперебойного исполнения госзаказа на "Мотовилихинских заводах" проведена реорганизация - компетенции военного направления сосредоточены на базе дочернего предприятия ЗАО "СКБ", а гражданские переданы в дочернее общество ООО "МГМ". В настоящее время эти предприятия выполняют работы, в том числе госконтракты, на арендованном у "Мотовилихинских заводах" имуществе", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации также сообщили, что часть имущества "Мотовилихинских заводов" выставлена на торги. "В первую очередь это непрофильные активы, не задействованные в основной деятельности предприятия. Имущество, задействованное в исполнении гособоронзаказа и мобилизационных госконтрактов, может быть передано только инвесторам, имеющим соответствующие лицензии, с соблюдением обязательств по обеспечению его целостности, сохранности и выполнению ГОЗ", - пояснили в пресс-службе.

В Ростехе подчеркнули, что продажа имущественного комплекса предприятия не влияет на продолжение производства вооружения и военной техники. Контролирует сохранение целевого назначения имущества и исполнение контрактов Минобороны России и Минпромторг России.

"Усилия госкорпорации "Ростех" и Минпромторга РФ сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, с 2018 года находящемся в стадии банкротства. Благодаря финансовой помощи Ростеха, на "Мотовилихинских заводах" полностью сохранены рабочие места, выплачивается заработная плата, проходит модернизация производства и в полном объеме выполняется гособоронзаказ", - сказали в пресс-службе. Там также отметили, что, помимо поставок новой продукции, также продолжаются работы по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию военной техники.

Как сообщили в Ростехе, сейчас на предприятии идет техническое перевооружение и обновление станочного парка, которое позволит увеличить качество выпускаемой продукции и создать новые рабочие места.

Кроме того, на "Мотовилихе" ввели в эксплуатацию обновленный центр обработки данных, который закроет потребности предприятия в вычислительных ресурсах как минимум на ближайшие пять лет. Цифровизация позволит значительно ускорить разработку новых изделий и усовершенствовать технологические процессы. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Ростех
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