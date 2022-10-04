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ТАСС

Кисида: Япония продолжит санкционную политику в отношении РФ и поддержку Украины

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Фумио Кисида
Фумио Кисида.
Источник изображения: Toru Hanai/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что ситуация на Украине вошла в новую фазу "из-за присоединения территорий и объявления частичной мобилизации" в России

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Токио решительно продолжит санкционную политику в отношении Москвы и поддержку Киева. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на общем пленарном заседании обеих палат парламента.

"Мы решительно продолжим санкции в отношении России и поддержку Украины", - отметил он. Кисида также подчеркнул, что ситуация на Украине вошла в новую фазу "из-за "присоединения" [территорий] и объявления частичной мобилизации" в России.

Глава японского правительства выразил уверенность в том, что действия РФ на Украине пошатнули основы международного порядка, а также выразил обеспокоенность в связи с тем, что аналогичная ситуация может произойти и в Азиатском регионе. "Ситуация с безопасностью вокруг нашего государства, включая Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, стремительно ухудшается. И наиболее приоритетной задачей является укрепление обороноспособности, необходимой для защиты наших территорий, территориальных вод и воздушного пространства", - добавил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. 30 сентября Путин и главы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 

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