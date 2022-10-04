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ТАСС

Профильный комитет Совфеда поддержал закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными

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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Согласно документу, дополнительные гарантии получат и члены семей таких военнослужащих

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании в понедельник поддержал законопроект о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту. Сенаторы проголосовали единогласно. Совфед рассмотрит данный закон на пленарном заседании 4 октября.

Закон о трудовых гарантиях предусматривает в том числе приостановление действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы, он будет распространяться на тех, кто был мобилизован, поступил на службу по контракту или пошел добровольцем с 21 сентября 2022 года. Период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.

Кроме того, работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора будет обязан выплатить мобилизованному работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора. За мобилизованными работниками предлагается сохранять социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых они получили до приостановления трудового договора. Речь идет о дополнительном страховании, негосударственном пенсионном обеспечении, улучшении социально-бытовых условий.

Согласно закону, мобилизованный работник может вернуться к своим прежним должностным обязанностям в течение трех месяцев. Если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации, по контракту либо после окончания срока действия заключенного контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, расторжение трудового договора с ним осуществляется по инициативе работодателя.

Дополнительные гарантии получат и члены семей таких военнослужащих, в том числе преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, если у мобилизованного работника есть дети до 14 лет, то работодатель не сможет без согласия привлекать членов его семьи к сверхурочным, ночным работам, к командировкам, к работе в выходные и праздничные дни.

Ранее комитет палаты по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей. 

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Кредитование
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Россия
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Минoбороны РФ
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