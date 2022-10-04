Планируемая к разработке экипировка четвёртого поколения для российских военнослужащих получила своё название

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Предприятия военно-промышленного комплекса начали обсуждение создания новой экипировки для российских военнослужащих, которая в будущем заменит не только "Ратник", но и создаваемый ему на замену "Сотник". Об этом сообщил источник в российском ОПК.

Новая экипировка солдата будущего уже получила свое название, хотя и находится только на стадии проектирования. По словам источника, было принято решение назвать ее "Легионер". Она придет на замену экипировке "Сотник", которая в настоящее время разрабатывается, а отдельные элементы уже проходят испытания. "Сотник", как говорилось выше, заменит в войсках "Ратник".

Принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы "исконно русскими" именами — "Ратник" и "Сотник", то новый проект получил более "интернациональное" название — "Легионер"

- приводит РИА Новости слова источника.

Экипировка второго поколения "Ратник", появившаяся десять лет назад, является удачной, но уже требует замены на более современную с использованием новых материалов, технологий и т.д. Новая экипировка "Сотник", в которой использовано новое композитное полиэтиленовое полотно, обеспечит повышенную защиту, оставаясь эластичной. Также в состав "Сотника" войдет экзоскелет, элементы активной защиты и даже нанобеспилотники отечественного производства. Первые элементы, проходящие испытания, поступят в войска в 2025 году.

Как сообщалось в августе этого года, научно-исследовательские работы, в ходе которых будут определены детали и состав новейшей экипировки "Легионер", будут проводиться специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), впрочем, как и "Ратника" и "Сотника". Такое решение приняли в Минобороны. На данный момент сказать, что войдет в новую экипировку невозможно, этого не знают даже ее разработчики.