Минобороны показало пуск ракет Р-500 из "Искандеров-М" для ударов по ВСУ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минобороны России в понедельник опубликовало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

На кадрах демонстрируется выход пусковой установки комплекса на позицию и подготовка к стрельбе. В частности, показана уборка маскировочной накидки с части пусковой установки, чтобы предотвратить ее возгорание от пламени двигателя взлетающей ракеты.

Затем показан залповый пуск крылатых ракет с двух пусковых установок "Искандер".

Как отметил начальник пусковой установки Артем, одна из особенностей крылатых ракет Р-500 состоит в непредсказуемой траектории захода на цель.