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РИА Новости

Минобороны показало пуск ракет Р-500 из "Искандеров-М" для ударов по ВСУ

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минобороны России в понедельник опубликовало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

На кадрах демонстрируется выход пусковой установки комплекса на позицию и подготовка к стрельбе. В частности, показана уборка маскировочной накидки с части пусковой установки, чтобы предотвратить ее возгорание от пламени двигателя взлетающей ракеты.

Затем показан залповый пуск крылатых ракет с двух пусковых установок "Искандер".

Как отметил начальник пусковой установки Артем, одна из особенностей крылатых ракет Р-500 состоит в непредсказуемой траектории захода на цель.

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Р-500
Компании
Минoбороны РФ
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