В Кувейт прибыли очередные истребители "Тайфун"

ЦАМТО, 3 октября. По информации группы Leonardo, 28 сентября в Кувейте совершили посадку пятый и шестой истребители "Тайфун" производства консорциума Eurofighter, поставленные в рамках контракта на закупку 28 самолетов этого типа.

Перегоночный полет был выполнен при поддержке самолета-заправщика KC-767A 14-го авиакрыла ВВС Италии. В рамках данной партии ВВС Кувейта получили первый одноместный самолет. Прибывшие истребители присоединятся к "Тайфунам", которые уже эксплуатируются на новой базе "Салем Аль-Сабах".

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Кувейта 5 апреля 2016 года подписало контракт на поставку 28 многоцелевых истребителей "Тайфун" с группой Leonardo, представлявшей консорциум Eurofighter, В рамках соглашения ВВС Кувейта получат 22 одноместных и 6 двухместных самолетов "Тайфун" конфигурации "Транш-3", собранных на предприятии Leonardo в Казелле (Италия).

Соглашение с Минобороны Кувейта также включает оказание услуг по обеспечению применения "Тайфун", в т.ч. проектирование и строительство инфраструктуры на авиабазе "Салем Аль-Сабах" в Кувейте, обслуживание техники в течение трех лет (с опционом на пять лет), поставку оборудования и тренажеров для подготовки летного состава в Кувейте. Подготовка летчиков ВВС Кувейта осуществляется при участии ВВС Италии.

Первоначально предполагалось, что поставки самолетов начнутся в 2020 году и будут завершены в 2023 году. Тем не менее, сроки были сдвинуты и первая пара "Тайфун" была передана ВВС Кувейта на авиабазе "Казелле" ВВС Италии 7 декабря 2021 года. Вторая пара прибыла в Кувейт в марте 2022 года.

Всего консорциум Eurofighter получил заказы на поставку 661 самолета "Тайфун". Помимо четырех стран-участниц проекта (Италии, Великобритании, Германии и Испании), которые заказали 510 ед. "Тайфун", заказчиками истребителя являются Саудовская Аравия (72 ед.), Австрия (15 ед.), Оман (12 ед.), Кувейт (28 ед.) и Катар (24 ед.).