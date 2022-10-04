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РИА Новости

Производство РСЗО "Торнадо-Г" увеличилось в разы, заявили в "Ростехе"

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Реактивная система "Торнадо-Г"
Реактивная система "Торнадо-Г".
Источник изображения: © РИА Новости / Ирина Ильичева

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" увеличилось в разы, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Военный дивизион "Мотовилихинских заводов" в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены. Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние 10 лет", — сказали в госкорпорации.

Там добавили, что усилия Ростеха и Минпромторга сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, находящемся в стадии банкротства с 2018 года. В частности, финансовая помощь Ростеха, отметили в корпорации, позволила полностью сохранить на "Мотовилихинских заводах" рабочие места, на предприятии выплачивается заработная плата, проходит модернизация производства, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме.

В Ростехе напомнили, что часть имущества "Мотовилихинских заводов" выставлена на торги.

"В первую очередь это непрофильные активы, не задействованные в основной деятельности предприятия. Имущество, задействованное в исполнении гособоронзаказа и мобилизационных госконтрактов, может быть передано только инвесторам, имеющим соответствующие лицензии, с соблюдением обязательств по обеспечению его целостности, сохранности и выполнению ГОЗ", — пояснили в корпорации.

В Ростехе также добавили, что продажа имущественного комплекса предприятия не влияет на продолжение производства вооружения и военной техники, поскольку Минобороны и Минпромпторг контролируют сохранение целевого назначения имущества и исполнение контрактов

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Продукция
Град РСЗО
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
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