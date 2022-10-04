Российские ракетчики нанесли удары «Искандерами» по объектам ВСУ

Экипажи расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Минобороны России показали кадры боевой работы расчетов.

Отмечается, что комплексы «Искандер» находятся далеко от линии фронта, но противник постоянно чувствует угрозу от них, а свои войска — поддержку. При этом для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуск.

На вооружении у «Искандера» как баллистические, так и крылатые ракеты. Первая ракета набирает высоту в десятки километров и камнем падает на цель на огромной скорости. Крылатая же — может пролететь, почти прижимаясь к земле, по любой траектории, которую зададут в полетном задании, и может выйти с неожиданной стороны.

47-тонный ОТРК, несмотря на внушительные размеры, двигается по бездорожью легко и быстро. «Искандер» всегда находится в снаряженном состоянии и готов к выполнению боевой задачи.

«Поступили данные о скоплении живой силы, была объявлена боевая готовность, начали работать по данной цели. Для выполнения данной задачи необходимы считаные секунды. Слаженность расчета позволяет выполнять задачи. Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже не успевают одуматься. Сбить ее невозможно ни одному средству ПВО противника», — рассказал начальник расчета Артем.

При этом цель может быть подвижной, без разницы, может двигаться, например 60 км/ч, а при желании «может залететь даже в форточку». Комплекс базируется на шасси особой проходимости. Это сохраняет высокую живучесть комплекса при быстрой смене позиций, чтобы его не успели отследить.

«База 8х8, блокировка дифференциала, полный привод, подключение всех мостов. Для снега, грязи — то, что нужно. Мощность двигателя тоже позволяет ему проходить в любых местах, условиях. Независимая подвеска. Постоянно мы меняем позиции, проезжаем по бездорожью. Грязь, снег — это обычное дело для этой машины», — сказал водитель пусковой установки ОТРК «Искандер» Артем.

В ведомстве заключили, что «Искандер» не единожды зарекомендовал себя как грозное и эффективное оружие. Точечные удары наносятся на удалении от гражданских объектов: исключительно по укрепрайонам и военной технике ВСУ.

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин ранее, 2 октября, показал кадры работы мобильного расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечалось, что ВСУ вели огонь по пехоте, мобильное противотанковое подразделение выдвинулось на позиции, чтобы нанести удар по доту ВСУ.

Ранее, 5 сентября, оборонное ведомство рассказало о боевой работе расчетов ОТРК «Искандер» ночью. Начальник пусковой установки «Искандер» Кирилл рассказал, что отработали по цели противника успешно и слаженно.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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