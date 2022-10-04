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Известия.ru

Летчик армейской авиации рассказал о работе вертолетов Ми-24

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В ходе выполнения боевых вылетов в зоне спецоперации России по защите Донбасса экипажи ударных вертолетов Ми-24 уничтожают опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.


Отмечается, что летчики армейской авиации действуют на предельно малых высотах, позволяющих осуществить скрытный и безопасный подход к цели. Во время выполнения очередной задачи российские военные произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

«Работа заключалась в огневой поддержке сухопутных войск по заранее заданной цели. Машина универсальная, выполняет десантно-транспортные задачи, огневые, санитарные, разведывательные. Выбираются исходные ориентиры, на которые выходят, берут заданный курс, выполняет маневр с определенным тангажом, происходит пуск ракеты», — рассказал командир вертолета Сергей.

Армейская авиация в ходе проведения спецоперации сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, производит доставку десанта, военных грузов, занимается авиационной поддержкой подразделений.

29 сентября экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ракетным ударом поразили пункт управления и технику украинских боевиков, замаскированные в лесополосе. В Минобороны РФ рассказывали, что Ка-52 могут работать с расстояния более 10 км.

Двумя днями ранее, 27 сентября, в оборонном ведомстве показали кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия. Пилоты ЗВО отвечают за уничтожение бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ. В свою очередь стрелки тоже выполняют задачи по сопровождению колонн с военными и гуманитарными грузами по дорогам общего пользования.

Также группы огневой поддержки прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют стратегические точки противника во время патрулирования местности.


Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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