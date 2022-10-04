НПП "Звезда" планирует внедрить элементы экзоскелета в скафандр

По словам гендиректора предприятия Сергея Позднякова, на данный момент в инициативном порядке ведутся соответствующие исследования

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда" в инициативном порядке ведет исследование применения элементов экзоскелета в скафандрах для космонавтов. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор предприятия Сергей Поздняков.

"Мы в инициативном порядке занимаемся темой интегрирования, соединения элементов экзоскелета с нашей оболочкой. Но это такие поисковые работы", - рассказал Поздняков.

По словам гендиректора предприятия, сложно получить отклик на выполняемое движение, которому экзоскелет должен оказать помощь. В оболочке скафандра, находящейся под давлением, это сделать еще сложнее. "Тем не менее, мы сейчас сделали экспериментальный рукав по несколько иному принципу. Он без экзоскелета, но с определенными хитростями, условно говоря с "усилителями". Эта технология показала очень неплохие результаты с точки зрения подвижности", - сказал глава НПП "Звезда", добавив, что предприятие обязательно сделает прототип скафандра, где этот принцип будет использован не только на рукаве, но и на оболочках ног, где есть шарниры (на коленях и голеностопе).

НПП "Звезда" является единственным в России производителем скафандров для космонавтов. 2 октября предприятию исполнилось 70 лет.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.