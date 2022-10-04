Войти
ТАСС

НПП "Звезда" планирует внедрить элементы экзоскелета в скафандр

381
0
0
Сергей Поздняков
Сергей Поздняков.
Источник изображения: © Пресс-служба НПП "Звезда"

По словам гендиректора предприятия Сергея Позднякова, на данный момент в инициативном порядке ведутся соответствующие исследования

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда" в инициативном порядке ведет исследование применения элементов экзоскелета в скафандрах для космонавтов. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор предприятия Сергей Поздняков.

"Мы в инициативном порядке занимаемся темой интегрирования, соединения элементов экзоскелета с нашей оболочкой. Но это такие поисковые работы", - рассказал Поздняков.

По словам гендиректора предприятия, сложно получить отклик на выполняемое движение, которому экзоскелет должен оказать помощь. В оболочке скафандра, находящейся под давлением, это сделать еще сложнее. "Тем не менее, мы сейчас сделали экспериментальный рукав по несколько иному принципу. Он без экзоскелета, но с определенными хитростями, условно говоря с "усилителями". Эта технология показала очень неплохие результаты с точки зрения подвижности", - сказал глава НПП "Звезда", добавив, что предприятие обязательно сделает прототип скафандра, где этот принцип будет использован не только на рукаве, но и на оболочках ног, где есть шарниры (на коленях и голеностопе).

НПП "Звезда" является единственным в России производителем скафандров для космонавтов. 2 октября предприятию исполнилось 70 лет.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
17.02.2010
Улан-Удэнский авиационный завод поставил 4 вертолета Ми-171 в Азербайджан
21.07.2009
В неудачном пуске "Булавы" обвинили газогенератор
26.01.2009
ВВС получат самолет для президента. Озвучены планы по поставкам новых машин в российские военно-воздушные силы
30.07.2008
Старый конь борозды не портит
14.02.2008
Авиаконструкторов переселят в Жуковский для работы в Национальном центре авиастроения
14.08.2007
Китайский дипломат отвергает утверждения о наращивании военной мощи КНР
09.02.2007
Глава Пентагона: США должны быть готовы к войне с РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 11:40
  • 34139
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 11:05
  • 17
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 04.10 08:46
  • 4
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 04.10 08:45
  • 4
Минпромторг импотент? Да!
  • 03.10 20:53
  • 21
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 15:50
  • 1
Олег Салюков: все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях
  • 03.10 14:59
  • 1
Мобилизованных учат применять гранатометы НАТО
  • 03.10 14:55
  • 1
Назван лучший истребитель в Южной Азии
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества