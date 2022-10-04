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Вестник Мордовии

Мощная ракета FL-TC-01 с боеголовкой в 110 кг сокрушит любой "опорник"

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Источник изображения: Фото: Mustafa Ahmad

Созданный иранскими конструкторами управляемый вариант реактивного снаряда Falagh-2 способен эффективно уничтожать мощные вражеские укрепления, пункты управления, склады, выявленные скопления техники, живой силы и другие цели.

Во многих случаях данное средство поражения, действующее за боевыми порядками танковых и мотострелковых подразделений, может даже заменять авиацию. Так как, с его помощью можно чрезвычайно быстро реагировать на различные возникающие угрозы.

Как сообщается в блоге военного эксперта Юрия Лямина, реактивный снаряд был впервые официально показан на выставке в Тегеране в феврале 2022 года. Его индекс FL-TC-01.

Калибр реактивного снаряда Falagh-2 - 333 мм. Максимальная дальность поражения целей - 11000 м. Вес - 298 кг. Масса боевой части (БЧ) - 110 кг. Длина - 2237 мм.

Заявляемый коэффициент вероятного отклонения, то есть, величина радиуса круга, очерченного вокруг цели, - менее 25 м. Это достаточно с учетом мощности БЧ.

Пусковая установка смонтирована на шасси легкого автомобиля, что обеспечивает высокую мобильность.

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Страны
Иран
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