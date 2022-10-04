Председатель КНШ ВС США обсудил с главнокомандующим ВСУ ход спецоперации РФ

Марк Милли подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил в воскресенье по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) генералом Валерием Залужным ход специальной военной операции РФ. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

По его словам, Милли и Залужный "обменялись прогнозами и оценками" относительно российской спецоперации. Председатель КНШ "вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". В заявлении также подчеркивается, что "Украина является ключевым партнером для НАТО".

Ранее Залужный в своем Telegram-канале написал, что обсудил по телефону с Милли обеспечение военных потребностей Украины.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.