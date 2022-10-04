Российскую экипировку солдата будущего нового поколения назовут "Легионер"

Российскую перспективную экипировку солдата будущего нового поколения назовут "Легионер"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам "Ратник" и "Сотник", получит название "Легионер", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы "исконно русскими" именами - "Ратник" и "Сотник", то новый проект получил более "интернациональное" название – "Легионер", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства отметил, что с момента начала реализации проекта "Ратник" прошло уже более 10 лет – несмотря на то что экипировка оказалась удачной, создание нового снаряжения является требованием времени: появились новые материалы, технологии, поменялась сама специфика ведения боевых действий.

Ратник и сотник

К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой является ЦНИИТочмаш. Сегодня ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания. Как заявляли журналистам в госкорпорации "Ростех", предприятия российской "оборонки" уже сегодня обсуждают требования к экипировке следующего - условно четвертого поколения.

Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", экипировка "Сотник" будет сделана из специального полиэтиленового волокна, которое, с одной стороны, сделает экипировку легкой, с другой - обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, "Сотник" может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.

Впоследствии источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости, что "Сотник" также планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Помимо этого, экипировка нового поколения может получить на оснащение "нанобеспилотники" (дроны массой всего 180 граммов) разработки группы "Кронштадт".