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Об этом российском истребителе мало кто знает. Вот что о нем известно

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Истребитель С-37 Беркут (Су-47)
Истребитель С-37 Беркут (Су-47).
Источник изображения: © РИА Новости Пашковский

Российский "Беркут" с обратной стреловидностью крыла

В честь 25-летия первого полета были раскрыты малоизвестные факты о Су-47 "Беркут", пишет Al Mayadeen. Положивший начало разработке истребителей нового поколения, Су-47 составляет конкуренцию западным самолетам. Отличительные черты этой экспериментальной модели — крылья обратной стреловидности.

Российские самолеты отражают развитие оборонно-промышленного комплекса. Причем они способны конкурировать с западными истребителями. Су-47 является одним из таких самолетов. Он имеет крыло обратной стреловидности и овальную носовую часть.

В честь 25-летия первого полета Су-47 "Беркут" были раскрыты малоизвестные факты из его биографии. "Беркут" — не истребитель, а экспериментальный самолет, предназначенный для отработки технологий и компоновочных решений авиации пятого поколения.

В самолете есть крыло обратной стреловидности со всеми его преимуществами: высокие несущие свойства на дозвуковых скоростях, устойчивость к сваливанию и штопору на больших углах атаки. Это и развитая статическая неустойчивость планера гарантировали "Беркуту" отличную маневренность.

Создание самолета пришлось на трудные для оборонной промышленности 90-е годы.

Крылья для Су-47 собирались в Иркутске, углепластиковые панели — в Обнинске. Из-за определенных проблем с финансированием на момент конструирования и сборки на самолет установили не новые двигатели, а серийные, с истребителя МиГ-31. Бортовые системы и электроника были сильно упрощены, а прочностные испытания проводились на летном экземпляре.

Кабина пилота была спроектирована таким образом, чтобы обеспечить ему высокую степень комфорта и позволить пилоту управлять летательным аппаратом при выполнении резких и сложных маневров.

Су-47 был оснащен интегрированной системой жизнеобеспечения и новым катапультным креслом, уменьшающим воздействие больших перегрузок на организм пилота.

Носовая часть самолета имеет овальную форму, а обшивка изготовлена из алюминиевых и титановых листов и композитных материалов.

В сентябре 1997 года состоялся первый полет Су-47 "Беркут", ранее известный как Су-37.

В дополнение к крылу обратной стреловидности, которое стало отличительной чертой самолета, в нем также используются нестабильные аэродинамические схемы управления. В декабре 2001 года Су-47 завершил свои первые летные испытания.

ОКБ имени П.О. Сухого было выбрано в качестве главного подрядчика для создания российских истребителей нового поколения в рамках комплексной целевой программы "ПАК ФА". Оно же будет заниматься разработкой модернизированной версии Су-47, но уже без крыла обратной стреловидности.

Автор: Абдаллах Забиян (عبدالله ذبيان)

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Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
ПАК ФА
Су-37
Су-47
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