Французы о гиперзвуковых ракетах России: не играйте с ними в звездные войны

Есть ли у России "более развитые" вооружения, чем у НАТО?

Какое оружие имел в виду Путин, когда говорил о защите России всеми имеющимися средствами? Этим вопросом задалась Figaro. Ядерные потенциал России известен, а вот какие есть средства доставки? Не блефует ли российское руководство, гордясь гиперзвуковыми ракетами? Читатели просят это не проверять.

В обращении к нации Владимира Путина 21 сентября незамеченной осталась одна фраза. Слишком занятые комментированием объявления о частичной мобилизации и "дешифровкой" фразы российского президента о "ядерном шантаже", западные комментаторы не обратили внимания на интересную деталь в его речи:

"Я бы хотел всем напомнить, что наша страна обладает самыми разными военными ресурсами, некоторые из которых представляют собой более развитые типы вооружений, чем те, что выпускают страны НАТО". Президент России также сделал такое утверждение, что, не колеблясь, применит все необходимые типы оружия, чтобы "противодействовать территориальной целостности" России.

Если подтвердится, что Россия обладает самым крупным ядерным арсеналом в мире, превышающим даже потенциал США, нам придется серьезно отнестись к фразе о том, что Россия обладает видами оружия, превосходящими даже арсеналы стран НАТО и заклятого врага России – США…

О каких же видах оружия говорит Путин? Несомненно, он намекает на те ракеты и дроны, которые он с большой помпой представил зимой 2018, гордясь их "непобедимостью", "невидимостью" и неограниченной зоной действия. Это гиперзвуковые ракеты, способные летать со скоростью в 5 Махов, то есть в пять раз больше скорости звука. Они способны и на такой скорости маневрировать, а это значит, что эти ракеты менее уязвимы для западных противоракетных систем…

Речь может идти о ракетах "Кинжал" Х-47М2, которые Россия пригрозила применить для уничтожения подземный склад оружия на западе Украины. Эти аппараты после своего испытания в 2018 году не раз выводились на позиции боевой готовности.

Речь идет также и о ракетах, которые называют 3М22 "Циркон". Они достигают еще больших скоростей (8 Махов), а при испытаниях запускались из Арктики, один раз – с надводного корабля, а второй раз – с атомной подводной лодки. "Официально "Цирконы" проходят стадию испытаний, но Россия активно представляет этот этап завершенным. Многие пуски были осуществлены с фрегатов российского флота", - комментирует Игорь Деланоэ, замдиректора совместного франко-российского Наблюдательного центра в Москве.

Гиперзвуковой аппарат "Авангард" считается в русской армии драгоценностью, он достигает скорости в 27 Махов и способен поражать цели на расстоянии до 6000 километров. Он принят на вооружение в декабре 2019 года, но, если верить российскому министерству обороны, так не разу и не был применен… Гиперзвуковыми ракетами также владеет Китай.

Соединенные Штаты сейчас разрабатывают свои модели гиперзвуковых ракет, но они отстают. Можно сделать вывод, что Россия и вправду обладает некоторыми видами вооружения, которые превосходят те, что есть на вооружении у НАТО. Правда, они не гарантируют превосходства России над НАТО, а только способны дать России возможность сказать: наши возможности не уступают объединенному потенциалу США, Франции и Великобритании, отмечает Игорь Деланоэ из франко-российского Наблюдательного центра.

Комментарии читателей:

Chez Gegene

Все это не отменяет способности западных наций в минуту превратить Россиию в кучу тлеющих углей. Путин это знает, а он не производит впечатления самоубийцы.

Bobbif

Эти "развитые" вооружения" почему-то не мешают России отступать на Украине.

Unbekannte

Американцы сами виноваты в развитии гиперзвуковых ракет в других странах: Россия и Китай стали их производить в ответ на "антиракетный щит" (противоракетную оборону – ПРО), который стали ковать для себя США. На любой щит всегда будет коваться соответствующий меч.

Zinv

А я вот рад наличию таких ракет у России. Равновесие сил – это единственный гарант мира и разнообразия на планете. Под разнообразием я имею в виду плюрализм политических и экономических систем.

Clay Zen

Не стоит играть с русскими в звездные войны. Вспомните, как они уничтожили "селективно" один из своих спутников рядом с космическими аппаратами других стран, и все чуть с ума не сошли от ущерба, который мог быть нанесен. Не думаю, что русские отстают от нас в производстве разных ядов типа "Новичка".