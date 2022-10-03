Главнокомандующий ВСУ обсудил с председателем КНШ ВС США обеспечение потребностей Украины

Валерий Залужный выразил благодарность "американскому народу и его лидерам за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный обсудил по телефону в воскресенье с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли обеспечение военных потребностей Украины.

"Этим вечером провел телефонный разговор с председателем объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины", - написал Залужный в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ выразил благодарность "американскому народу и его лидерам за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.