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ТАСС

Зеленский затронул вопрос заявки Украины в НАТО в разговоре с Макроном

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Christophe Ena

Украинский президент также заявил французскому лидеру о необходимости усиления военной поддержки Киева

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский затронул вопрос о недавно поданной Киевом заявке на вступление в НАТО по ускоренной процедуре в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об это сообщил в воскресенье офис украинского лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", - говорится в пресс-релизе на сайте офиса Зеленского. "В контексте необходимости обеспечения безопасности Украины Владимир Зеленский затронул вопрос подачи нашим государством заявки на членство в НАТО", - говорится в сообщении.

"Лидеры обсудили проведение на следующей неделе в Праге саммита Европейского политического сообщества и неформального заседания Европейского совета", - отмечается в сообщении офиса Зеленского. Украинский президент также заявил Макрону о необходимости усиления военной поддержки Киева. В ходе разговора Зеленского и Макрона также затрагивались вопросы о Запорожской АЭС и о референдумах о вхождении в состав России, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Зеленский также поблагодарил лидеров девяти стран Восточной Европы за поддержку идеи о вступлении Украины в НАТО. "Благодарен нашим соседям, странам Центральной и Восточной Европы за поддержку членства Украины в НАТО", - написал президент Украины в воскресенье на своей странице в "Твиттере".

Ранее в канцелярии французского президента сообщили, что Макрон в телефонном разговоре с Зеленским высказался за вывод российских войск из района Запорожской АЭС (ЗАЭС). Идея создания Европейского политического сообщества была в мае выдвинута Макроном. По его словам, эта структура позволит улучшить взаимодействие со странами, которые в обозримом будущем не имеют перспективы присоединения к Евросоюзу. Первая встреча Европейского политического сообщества пройдет в Праге 6 октября. На нее приглашены лидеры 44 европейских стран, включая 27 государств Евросоюза, Украину, Молдавию, Грузию, Азербайджан и Армению, а также Косово, суверенитет которого не признают 5 государств ЕС. Ожидается, что Зеленский выступит на встрече по видеосвязи.

Президенты Словакии, Чехии, Черногории, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Северной Македонии и Румынии выступили в воскресенье с совместным заявлением в поддержку членства Украины в НАТО и усиления военной поддержки Киева. В пятницу Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. После этого на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на прямой вопрос журналистов о том, готов ли альянс рассмотреть такую заявку. 

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