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ТАСС

Помощник президента США обсудил с коллегой из Турции поддержку Украины

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Стороны также рассмотрели процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье встретился в Стамбуле с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины и поддержку Киева, а также процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили продолжающуюся поддержку Украины перед лицом российской агрессии, в том числе осудили попытки России незаконно присоединить украинскую территорию", - говорится в заявлении.

"Салливан выразил благодарность за усилия Турции, направленные на улучшение ситуации с продовольственной безопасностью в мире за счет помощи, направленной на то, чтобы облегчить экспорт украинского зерна", - отмечается в тексте. Кроме того, помощник американского президента выразил турецкой стороне благодарность за дипломатическую работу по освобождению "двух американских граждан, содержавшихся в России".

"Они также обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе поддержку мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, важность диалога и дипломатии для разрешения любых разногласий в Восточном Средиземноморье, а также прогресс Финляндии и Швеции на пути вступления в НАТО", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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