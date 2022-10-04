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Интерфакс-АВН

Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине самоходные артиллерийские орудия

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Cezar
САУ "Цезарь" Франция. Первый показ демонстрационного образца 155-мм. Фото: alternathistory.org.ua.

Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Берлин, Копенгаген, Осло и Париж окажут Киеву военную помощь артиллерийскими орудиями, сообщила в воскресенье Le Figaro.

В частности, отмечает газета, украинским вооруженным силам скоро будут поставлены от шести до 12 новых французских самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

По данным газеты, это будут орудия не из арсенала армии Франции, а ранее заказанные для датских вооруженных сил. Принято решение поставить их Украине. Le Figaro напоминает, что Франция до этого уже направила на Украину около 20 САУ "Цезарь".

Издание также пишет, что Германия, Дания и Норвегия, поставят Украине в 2023 году 16 самоходных артиллерийских установок.

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Страны
Германия
Дания
Норвегия
Украина
Франция
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