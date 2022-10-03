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Военкор «Известий» показал обстановку в Кременной на фоне возможного наступления ВСУ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал обстановку в городе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), которую снова обстреливают украинские боевики. Видеоролик он представил 2 октября.


По словам журналиста, в Кременную стянуты союзные войска с краснолиманского направления. Обстрелы украинской стороны носят хаотичный характер.

«Кременная все чаще и чаще терпит на себе разрывы вражеских снарядов. Это затишье и атмосфера вернувшегося мира, к которому горожане уже привыкли, к сожалению, закончились», — отметил корреспондент.

Как рассказал журналисту местный житель, обстановка в городе стала хуже. Прилеты и взрывы наблюдаются во всех районах Кременной.

В настоящее время линия обороны проходит по границе Кременной после вынужденного отвода союзных войск из Красного Лимана. В этом городе ожидается вероятное наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. При этом он уточнил, что за сутки ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении более 200 украинских военных.

Военный обозреватель Виктор Литовкин назвал выгодным решение об отводе союзных войск из Красного Лимана, поскольку продолжать боевые действия, когда возникает угроза окружения, бессмысленно.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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