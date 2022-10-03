Bloomberg: США готовы оказывать Украине ежемесячную помощь в размере $1,5 млрд

По данным агентства, администрация американского президента также настояла на том, чтобы страны ЕС нарастили помощь Киеву

ТАСС, 2 октября. Соединенные Штаты готовы предоставлять Киеву ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего конфликта на Украине. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, согласно информации собеседников агентства, администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями ЕС и настояла на том, чтобы страны сообщества нарастили помощь Украине.

Как пишет Bloomberg, ожидается, что главы государств - членов ЕС обсудят объемы финансовой помощи, необходимой для поддержания экономики Украины, на саммите, который пройдет на следующей неделе в Чехии. По словам одного из источников агентства, дипломатов ЕС, занимающихся подготовкой саммита, уведомили, что от Евросоюза будут ожидать ежемесячной финансовой помощи Украине в том же объеме, который готовы предоставить США ($1,5 млрд). Такая помощь призвана покрыть основные государственные расходы Киева, также средства пойдут на поддержание школ, больниц и работы электросети страны, передает Bloomberg.

Также источники агентства сообщают, что в ЕС намерены вести переговоры и о восстановлении Украины после конфликта, однако дипломаты сообщества считают, что текущие потребности Киева важнее.

В пятницу Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.